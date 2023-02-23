محافظ الدقهلية يحيل 102 محضر مخالفات تموينية للنيابة

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفى هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، اسفرت عن تحرير 102 محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة. وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية ، بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التى تم تنفيذها على المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية، بشأن حملات اللجان الخماسية.

ووجه"مختار" لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التى تم تنفيذها شملت مراكز ومدن منية النصر واجا وطلخا، ونبروه وبنى عبيد وشربين والمنصورة، وتمى الأمديد والسنبلاوين وأجا، وان المحاضرالتى تم تحريرها بلغ عددها 91 محضرا شملت، 23 محضر نقص وزن، و15 محضر عدم مطابقة للمواصفات، و5 محاضر تصرف فى دقيق (بكمية قدرها22 شيكارة)، و1 محضر عدم قائمة بيانات و2 محضر انتهاء من الإنتاج، و28 محضرعدم إعلان عن الاسعار، و5 محاضر عدم وجود شهادة صحية، و3 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى، و3 محاضر غلق فى مواعيد العمل الرسمية، و2 محضر ذبح خارج السلخانة، و1 محضر تصرف فى سلع تموينية، و1 محضر تجميع سلع تموينية، و1 محضر تبديد حرز و1 محضر سلع بدون فواتير وتم التحفظ على كميات من السجائر و220 كجم سكر و17 كجم لحم بلدى و800 لتر زيت برافين وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى ذات السياق، استمرت حملات المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء، حيث تم متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الخماسية بمركز ومدينة أجا حيث تم تحرير 11 محضرا بمخالفات متنوعة، وذلك باشراف ومتابعة حاتم قابيل رئيس المركز والمدينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

فى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وتوفير السلع بالاسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين فى ظل آثار الازمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن بالمحافظات.