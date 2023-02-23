إزالة 70 مكمورة فحم مخالفة فى بلقاس ضمن الخطة الثانية للإزالة بالدقهلية

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بالبدء فى اعمال تنفيذ الخطة الثانية لازالة مكامير الفحم المخالفة بمراكز ومدن المحافظة، لتوفير بيئة صحية وآمنه للمواطنين واستراد الاراضي التي أقيمت عليها وذلك بإشراف الادارة العامة للبيئة، بديوان عام محافظة الدقهلية ، بمتابعة الدكتور عماد النجار مدير عام الادارة وبالتنسيق مع مديرية امن الدقهلية، ومديريتي الزراعة والري بالمحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء.

هذا وقد اوضح " مختار" ان الحملات التي تم تنفيذها اليوم اسفرت عن ازالة 70 مكموره بمركز بلقاس علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة وجسور الترع والمصارف بنطاق قري مركز ومدينة بلقاس وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

واوضح مدير عام ادارة البيئة انه تم تنفيذ اعمال الازالة للمكامير اليوم حيث تبلغ مساحة المكمورة الواحدة من 100 الي 120 متر مربع، وذلك بمشاركة لجنه ضمت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلقاس ومندوبي شرطة البيئة وشرطة المسطحات وممثلي مديريتي الزراعة والري.

هذا وقد اكد"مختار" علي ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة االمشار اليها تحقيقا لاهداف التنمية المستدامة ولتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة الارتقاء بالوضع البيئي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وفقا لاستراتيجية 2030 م، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية.