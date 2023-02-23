محافظ أسوان يقرر تعيين 3 نواب مراكز جدد ويجدد الثقة فى 10 آخرين

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أصدر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، اليوم، الخميس، قراراً بتكليف وندب 3 نواب جدد لرؤساء المراكز بالمحافظة مع تجديد الثقة فى 10 آخرين، وذلك بعد انتهاء جلسات لجنة اختيار نواب رؤساء المراكز والمدن، برئاسة محافظ أسوان، فى إطار رؤية المحافظة لتجديد الدماء بقيادات وكوادر شابة قادرة على تحمل المسئوليات بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.

وتضمن قرار المحافظ رقم 36 لسنة 2023 ، تكليف محمد ممدوح أحمد عثمان، رئيس حى غرب أسوان، نائباً لرئيس مركز ومدينة أسوان، وأحمد عبد النبى عبد اللاهى بدوى، رئيس مجلس قروى العباسية، نائباً لرئيس مركز ومدينة كوم أمبو، وحمدى محمد محمود حسن، رئيس مجلس قروى سلوا، نائباً لرئيس مركز ومدينة كوم أمبو.

وشمل القرار، تجديد الثقة فى: علاء الدين ممدوح حسن خليفة، نائب رئيس مركز ومدينة أسوان، ومحمود محمد بهاء شاكر، نائب رئيس مركز ومدينة أسوان، وعادل أحمد ميرغنى ياسين، نائب رئيس مركز ومدينة دراو، ومحمد أحمد عبادى أيوب، نائب رئيس مركز دراو لشؤون القرى، وطه حسين محمد حسن، نائب رئيس مركز كوم أمبو لشؤون القرى، ومحمد جلال أحمد محمد، نائب رئيس مركز مصر النوبة لشؤون القرى، ومحمد عبد العزيز محمد طه، نائب رئيس مركز ومدينه نصر النوبة، وأحمد حامد محمد رمضان، نائب رئيس مركز ومدينة إدفو، وعاطف كامل حسن أحمد، نائب رئيس مركز ومدينة إدفو، وبهاء الدين حسين عبادى حسين، نائب رئيس مركز إدفو لشؤون القرى.

وأشار قرار المحافظ، إلى أن النواب القدامى يشغلون الوظيفة الجديدة على سبيل الندب ولمدة عام من تاريخ صدور القرار، ويشغل الوظيفة الجديدة النواب الثلاثة الجدد على سبيل التكليف لمدة عام ويكون التجديد لهم بشغل الوظيفة بعد إعادة تقييمهم بصفة دورية، ولرؤساء الوحدات المحلية للمراكز تفويض نوابهم فى بعض اختصاصاتهم وتكليفهم بأية أعمال يرونها لصالح العمل، وينتهى ندب نواب رؤساء المراكز الحاليين والذين لم ترد أسمائهم بهذا القرار ويعودون لوظائفهم الأصلية بذات الوحدات المحلية التابعين لها.

وفى السياق، أكد اللواء أشرف عطية، أن التغييرات تستهدف اختيار قيادات ميدانية وقادرة على اقتحام المشاكل وسرعة التعامل معها، لتخفيف الأعباء وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشيراً إلى أن مهام هذه الوظيفة تقتضى عدم الجلوس بالمكاتب ولكن النزول إلى الشارع والتجاوب مع المطالب الجماهيرية الملحة للمواطن.

يشار إلى أن محافظة أسوان، أعلنت فتح باب التقدم لشغل وظيفة نواب رؤساء المراكز والمدن، وبلغ عدد المتقدمين 72 متقدماً لهذه الوظيفة، وتم تشكيل لجنة لعقد جلسات مقابلات المرشحين لهذه الوظيفة برئاسة اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وتم اختبار ٦٩ متقدماً من إجمالى ٧٢ فى حين لم يخضع ثلاثة للاختبار بسبب تغيبهم واعتذارهم، وتم إجراء المقابلات الشخصية المباشرة مع المتقدمين لاختيار أفضل العناصر لشغل هذه الوظيفة، وفقاً لأحكام القانون والشروط المُعلن عنها مسبقاً، واختيار الأكفأ والأنسب منهم للارتقاء بمنظومة العمل العام، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى، ووفقًا لرؤية مصر 2030.