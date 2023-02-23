"تعليم أسوان": 3500 طالب تم استهدافهم خلال اليوم الأول للقوافل التعليمية

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد عبد الكريم لطفى، مدير عام التربية والتعليم بـ محافظة أسوان ، استمرار فعاليات مشروع القوافل التعليمية والتنويرية والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزاراتى التربية والتعليم والتعليم الفنى والتنمية المحلية، تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل"، وذلك للعام العاشر على التوالى داخل عدد من المدارس بأسوان، بالإضافة إلى 15 محافظة أخرى.

وأوضح عبد الكريم لطفى، فى بيان صحفى، أن القوافل التعليمية استهدفت فى يومها الأول عدد 3500 طالب وطالبة بمدارس نصر النوبة وكوم أمبو ، وأيضاً المدرسة التجريبية الثانوية بأسوان ، لافتاً إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من المحاضرات المتخصصة خلال الفترتين الصباحية والمسائية للتدريب على المناهج الدراسية والأساليب الحديثة فى الامتحانات ، بالإضافة إلى برنامج تدريبى بعنوان " تصدوا معنا" لمواجهة الشائعات وتسليط الضوء على التحديات التى تواجه الدولة المصرية ومفهوم الشائعات وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة ، بالإضافة إلى تصنيف الشائعات وبيان تأثيرها على الفرد والمجتمع ، بجانب اقتراح عدد من الإجراءات والمبادرات لمواجهة الشائعات وذلك باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات الإلكترونية المتطورة.

وأشار ناصر سليم، مدير عام الشباب والرياضة بأسوان، إلى أن مشروع القوافل التعليمية والتنويرية يستهدف قري حياة كريمة والمحافظات الحدودية والصعيد ، مشيراً إلى أنه يساهم فى النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى والتخفيف عن كاهل أولياء الأمور ومواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية وذلك من خلال توفير حزمة من المحاضرات الدراسية المتنوعة لنخبة من خبراء المواد الدراسية المختلفة من أجل تقديم منتج تربوي متطور وخدمة تعليمية مجانية للطلاب.

فى المقابل، شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإنجاح فعاليات مشروع القوافل التعليمية والتنويرية والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزاراتى التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية تحت شعار " الجمهورية الجديدة .. العلم والعمل" وذلك للعام العاشر على التوالى داخل عدد من المدارس بأسوان ، بالإضافة إلى 15 محافظة أخرى.

وأشاد اللواء أشرف عطية، بالفكرة الرائدة والأهداف الإيجابية لهذا المشروع القومى الذى يساهم فى دعم الجهود المبذولة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتفعيل إستراتيجية "بناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بجودة الحياة وتنمية الجوانب التعليمية والاجتماعية والاقتصادية للأهالى والمواطنين.

ووجه المحافظ، مسئولى التربية والتعليم والشباب والرياضة وكافة الجهات المعنية، بتكثيف التعاون والتنسيق لتهيئة البيئة والمناخ المناسب لاستضافة فعاليات هذا المشروع القومى وضمان تحقيق الاستفادة المثلى منه، للارتقاء بالمستوى التعليمى لأبنائنا الطلاب وزيادة معدلات التحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج ومزيد من النجاحات خلال سنواتهم التعليمية.

يشار إلى أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التقى اليوم، الخميس، مع سيد مصطفي المشرف العام علي القوافل التعليمية، بحضور عبد الكريم لطفى، مدير عام التربية والتعليم وناصر سليم مدير عام الشباب والرياضة.