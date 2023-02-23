صحتك تهمنا.. إطلاق قوافل طبية مجانية إلى مدارس الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن استعداد الجامعة لإطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية إلى طلاب المدارس بالإسماعيلية.

وأوضح الدكتور مندور أن الجامعة تقوم بدورها ومسؤليتها المجتمعية في إطار مبادرة "صحتك تهمنا" التي أطلقتها مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية لتثقيف أطفال وطلاب المدارس صحيا، والكشف الطبي عليهم، من أجل الاكتشاف المبكر للأمراض، وتقديم الدعم الصحي لأبنائنا الطلاب فى هذه المرحلة العمرية الهامة "مرحلة التعليم ما قبل الجامعي".

وتابع رئيس الجامعة، أن القوافل الطبية لجامعة القناة تستعين بخبراء وأساتذة الجامعة في التخصصات الطبية المختلفة، وفي مجال التثقيف الصحي، من أجل رفع الوعي وزيادة المعرفة بطرق الوقاية والعلاج للأمراض الشائعة، والفيروسات المنتشرة بين طلاب المدارس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض غير السارية، وتعزيز نمط الحياة الصحي بين أبنائنا وتعويدهم عليه.