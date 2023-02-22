انطلاق المؤتمر الدولى الأول لزراعة الأعضاء بكلية الطب جامعة القناة

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن المؤتمر الدولى الأول لزراعة الأعضاء يُعد تتويجًا للجهود المصرية بمجال زراعة الأعضاء والعمل على تبادل الخبرات والمهارات محليًا ودوليًا بين الاستشاريين والمتخصصين من الأطباء المصريين والدوليين بملف زراعة الأعضاء.

جاء ذلك أثناء الكلمه الإفتتاحية لدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة بفاعليات المؤتمر الدولى الأول لزراعة الأعضاء تحت عنوان " برامج زراعة الأعضاء... بين الواقع والمأمول" والذى يعقد على مدار يومين 22 و23 فبراير برعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور محمد أيمن عاشور واللواء شريف فهمى بشاره محافظ الإسماعيلية والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبحضور الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وعبر الفيديو كونفرانس شارك الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، والدكتور عادل العدوى وزير الصحة الأسبق ورئيس الجمعية الطبية المصرية.

يأتى المؤتمر بإشراف عام الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب وبحضور الدكتور أحمد أنور وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب ورئيسا شرف المؤتمر الدكتور هاشم رشوان، والدكتور عاصم الشريف.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية ثم تلاوة مباركة لآيات القرآن الكريم للطالب يوسف القرشى لتبدأ الكلمات الافتتاحية.

وأكد "مندور "، خلال كلمته، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يُولى إهتمامًا كبيرًا بملف زراعة الأعضاء بمصر، وعلى رأسها زراعة الكبد، وتضع على عاتقها مسؤولية تذليل العقبات وتقديم كافة سبل الدعم والأدوات اللازمة لتيسير العمل بملف زراعة الكبد بمصر، لذا نحرص على مواكبة توجه الدولة فى هذا الشأن.

فيما شدد الدكتور عوض تاج الدين على أهمية زراعة الأعضاء فى الحفاظ على الحياة العامة للمواطنين، باعتبارها «فرصة ثانية للحياة» ونشر ثقافة التبرع بالأعضاء لإنقاذ حياة المواطنين، كما إستعرض تجارب الدول الرائدة بهذا الملف.

فيما أوضح الدكتور عادل العدوى أن هناك مجموعه من الخطوات والإجراءات يجب إتخاذها نحو التقدم الطبى والتكنولوجى لإنجاح هذة العمليات التى تستلم إعداد مراكز وفرق طبية مؤهله للقيام بها.

ورحب الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب بالضيوف متمنياً للمؤتمر الوصول إلى توصيات قابلة للتطبيق فى هذا الملف الهام، لافتاً إلى أن الكلية الطب لديها مبنى جراحات وزراعة الأعضاء منذ عام 2003 ووضعنا خطة عمل للبدء الفعلى فى التنفيذ، ثم أهدى درع المؤتمر للدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة لدعمه الكبير لكلية الطب.