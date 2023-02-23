زى النهاردة.. الجنايات تحجز محاكمة 9 متهمين بقضية "داعش عين شمس"

كتب إيهاب المهندس

زي النهاردة من سنتين، يوم 22 فبراير 2021، دائرة الإرهاب الدائرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تحجز محاكمة 9 متهمين بالانضمام وتأسيس خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة عين شمس، والمعروفة بخلية داعش عين شمس، للحكم.

والمتهمون هم عبد الله محمد عنتر "هارب"، مؤسس التنظيم وهو المتهم الأول بامر الإحالة، يوسف العوضى، الحركى أبو البراء "محبوس"، مؤسس بالتنظيم، المتهم الثانى بأمر الإحالة، أحمد صابر السنهورى "محبوس"، محمود شكري "تدابير احترازية"، بكر محمد سعد "تدابير احترازية "، عبد الرحمن سلامة، اسم حركى عمر "هارب"، بهاء الشقنقيرى، اسم حركى أبو عبد الرحمن "هارب"، محمد مسعد سليمان "هارب"، أحمد محمد حسين "هارب".

ووجه للمتهمين في القضية رقم رقمها 2609 جنايات أمن دولة عين شمس والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، أنه خلال الفترة من مطلع عام 2017، وحتى 27 مايو من عام 2017، أسس المتهمين الأول والثانى جماعة إرهابية الغرض منها الإخلال بالنظام وإنشاء خلايا عنقودية تتبع تنظم داعش الإرهابى.

كما وجه للمتهمين الاعتداء على الشرطة واستحالا دماء المسيحين وأموالهم وممتلكاتهم، ووجه للمتهمين من الـ 3 وحتى التاسع الانضمام لجماعة إرهابية وتلقى الأول والمتهم الثامن تدريبات عسكرية والتحقا بمعسكرات تدريبية تتبع لتظم داعش في دولة سوريا .

ووجه للمتهمين من الثانى وحتى التاسع جمع معلومات عن عدد من الضباط المتخصصين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب وإلحاق الأذى بهم، كما أنهم جهزوا لارتكاب جريمة إرهابية، بأن جمعوا معلومات عن عدد من الضباط وأحد القساوسة ودور عبادة للمسيحيين، تمهيدًا لاستهدافهم.