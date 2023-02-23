رئيس "مياه الغربية" يترأس اجتماع مديرى الأفرع والعموم لمناقشة أزمات السيول

الغربية محمد طارق

قام الدكتور مهندس حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، اجتماع مديرو الأفرع والعموم الذى عقد صباح اليوم بمقر الشركة بالمركزية.

حيث ناقش الاجتماع تجهيز خطط وسيناريوهات لمواجهة أزمات السيول والزلازل وتسونامى والأزمات الناتجة عن انفجارات وكسور شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومراحل التعامل مع الأزمات والكوارث، حيث يتم الاستعداد والتخطيط لمرحلة ما قبل الأزمة، وأيضا التعامل مع وقوع أى أزمة طبقا لما هو مخطط مسبقا، وتقيم خطة التعامل وتصحيح أوجه القصور وحصر التكاليف والخسائر الناتجة عن حدوث أى أزمة.

وكام المهندس حمدى شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أكد في بيان له، حرص الشركة على مواكبة خطة الدولة نحو التحول الرقمى وميكنة جميع الخدمات التى تقوم بها الشركة تجاه المواطنين.

وأضاف: تم تطوير وتحديث الخوادم الرئيسية والبنية التحتية المستخدمة لبرامج مراقبة الايرادات وتحصيلها، وكذلك إجراء العديد من التحسينات البرمجية للنظام للوصول إلى أعلى كفاءة من الخدمات التى تقدمها الشركة المواطنين.

وأوضح قيام الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية ممثلة فى إدارة التوعية بعمل استقصاء رأى للمواطنين المترددين على مراكز خدمة العملاء والموظفين بأفرع الشركة لبيان مدى سرعة الانتهاء من الخدمات المتقدمين بشأنها.

وأشار إلى أنه تم تكليف مدير عام الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات و مهندسى الشبكات بعمل التحديثات اللازمة والتى أدت إلى السرعة الهائلة فى جميع وظائف البرنامج فى إصدار وتحصيل وتوريد الفواتير وتقديم الخدمات للمواطنين بشكل جيد جدا ومرضى والقضاء على التزاحم بمراكز خدمة العملاء.