5 نصائح من "مياه الجيزة" للمواطنين أثناء التقلبات المناخية.. اعرفها

كتبت – مرام محمد

وجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عددا من النصائح للمواطنين، حرصا على سلامتهم وتجنبا لحدوث أى أضرار أثناء التقلبات المناخية، وذلك على النحو الآتى:

1- الابتعاد من مهمات الكهرباء بالشوارع (أكشاك أو أعمدة إنارة).

2- تجنب البقاء فى أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق والابتعاد عن الأسوار الحديدية.

3- تدبير الاحتياجات الضرورية وتقليل التحرك بالسيارات، وذلك للسماح لسيارات رفع الأمطار من التحرك بسهولة.

4- تجنب الوقوف أسفل شرفات المنازل القديمة والمتهالكة.

5- تخفيف استهلاك المياه خلال فترة سقوط الأمطار لتخفيف الضغط على شبكات الصرف الصحي لاستيعاب أكبر كمية ممكنة من مياه الأمطار.

جدير بالذكر، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي كانت قد وجهت 6 نصائح للمواطنين تساعد على ترشيد الاستهلاك وتقليل قيمة فواتير المياه، وذلك على النحو الآتى:

1- إغلاق صنبور المياه فى حالة عدم احتياجه عند غسيل الأسنان أو الحلاقة و غيرها، وعند الاستخدام يفضل عدم فتحه على آخره.

2- تركيب القطع الموفرة لتقليل كمية المياه المستهلكة، حيث تتميز بقدرتها على توفير الاستهلاك وتقليل الفقد، دون التأثير على كمية تدفق المياه.

3- الفحص الدوري لأدوات السباكة للكشف عن التسريبات وإصلاحها.

4- وضع مياه في الغلاية تبعًا للحاجة فلا تملء الغلاية من أجل كوب واحد.

5- لا تملأ حوض الاستحمام بل استخدم الدش.

6- تأكد أن السيفون لا يسرب الماء، وتجنب سحب السيفون بلا داعي.