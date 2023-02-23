حبس سائق توك توك قتل شاب بمطواة بسبب الخلاف على أولوية التحميل فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر عمر محمد وكيل نيابة منوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، حبس سائق توك توك وذلك لقيامه بقتل شاب بسبب الخلاف على أولوية التحميل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكان شاب بقرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، لقى مصرعه نتيجة قيام سائق توك توك بالتعد عليه بالضرب بسبب الخلاف على أولوية التحميل، تم تحرير محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، يفيد من مصرع شاب بقرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه نتيجة قيام سائق توك توك بالتعدى عليه بالضرب بمطواة، بسبب الخلاف على أولوية التحميل، على الفور قرر اللواء حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والنقيب مصطفى البش معاون أول مباحث مركز منوف، وتم ضبط المتهم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.