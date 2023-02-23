تضامن المنوفية: توزيع 3634 قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية والأيتام

المنوفية - محمود شاكر

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، بقيادة أمام فوزى وبالتعاون مع جمعية الأورمان، معرض لتوزيع الملابس الجديدة بقاعة القلعه بمركز تلا، تضمن المعرض توزيع 3634 قطعة ملابس على الأسر الأولى بالرعاية، والأيتام وغير القادرين بقرى بروى وطلبوها وزرقان وكمشيش وطوخ دلكه مركز تلا بمحافظة المنوفيه.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم، وفى إطار خطة الحماية الاجتماعية والتى يقوم بها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

وحضر المعرض كلا من المهندس ممدوح عيد، رئيس مجلس مدينة تلا، وايمان زايد، مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بتلا، ورئيس وحده شؤون تلا.

وأكد أمام فوزى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمنوفية، أن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددأ على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة على الايتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيرى قبل أكثر من 25 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيرى فى جميع أنشطتها والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير فى مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فى محافظة المنوفية، مؤكدًا أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الجمعية بمحافظة المنوفية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.