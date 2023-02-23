جامعة سمنود التكنولوجية تفتح أبوابها لزيارة طلاب المدارس الثانوية والفنية بوسط الدلتا

الغربية - مصطفى عادل

خاطب الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، وكلاء وزارة التربية والتعليم بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، بفتح الجامعة أبوابها لزيارات طلاب المدارس الثانوية والمدارس الفنية، حتى يتسنى لهؤلاء الطلاب معرفة تخصصات التعليم التكنولوجي المختلفة واستراتيجيات التعليم والتعلم، ومشاهدة طلاب الجامعة أثناء المحاضرات والتمارين العملية بما يسمح لهم تكوين الأفكار المستقبلية للإلتحاق بهذا المسار التعليمي لما يوفره من تدريب وفرص عمل حقيقية عقب التخرج.

يأتي ذلك في إطار سعي جامعة سمنود التكنولوجية لنشر ثقافة التعليم التكنولوجي وتغيير الصورة الذهنية لدي المجتمع عن التعليم الفني والتكنولوجي وربط الجامعة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح قيام العديد من المدارس بزيارة الجامعة. حيث تم تحديد يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع لإستقبال هؤلاء الطلاب لرفع روح الإنتماء والولاء للوطن، ومن ضمن هؤلاء المدارس، مدرسه طنطا الفندقية الثانويه المشتركة، مدرسه الاحمديه الثانويه بنين، مدرسة صناديد الشهيد احمد الرفاعي الثانوية بنات، مدرسة فصول بهبيت الثانوية المشتركة ومدرسة ڤاكو الثانوية الفنية.

يذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية واحدة من 6 جامعات تكنولوجية جديدة، أنشأت لتلبية احتياجات الأسواق المصرية من الموارد البشرية اللازمة للخطط الفنية للتنمية الإجتماعية والاقتصادية للدولة. وتقدم الجامعة 3 برامج دراسية تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، تشمل (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - تكنولوجيا التصنيع الغذائي- تكنولوجيا الملابس الجاهزة).