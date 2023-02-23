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"تعليم الجيزة" تفعل مجموعات الدعم المدرسى لمواجهة الدروس الخصوصية

الخميس، 23 فبراير 2023 04:26 م
"تعليم الجيزة" تفعل مجموعات الدعم المدرسى لمواجهة الدروس الخصوصية مجموعات الدعم المدرسي
كتبت – مرام محمد

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فعلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، مجموعات الدعم المدرسية، وذلك بناء على تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبرعاية أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية.

وقالت المديرية في بيان لها، إن مجموعات الدعم المدرسية مشروع قومي اتجهت الدولة لتنفيذه؛ لتوفير عنصر الأمن والأمان للطلاب والبعد عن السناتر غير المرخصة وغير الآمنة، وللتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية العامة وقريبا الدبلومات الفنية للحد من مافيا السناتر والدروس الخصوصية.

وأشارت إلى أن إدارة شمال الجيزة التعليمية فعلت مجموعات الدعم، اليوم الخميس، وقد تم التنفيذ بمدرسة إمبابة الثانوية العسكرية والتى تم جذب الطلبة والطالبات لها باختيار المدرسين المتميزين بوجود أكثر من 200 طالب وطالبة بحضور مدرسين متميزين بجميع التخصصات للشهادة الإعدادية وللثانوية العامة والأماكن المهيأة والمتوفر بها كافة الإمكانات.

وبدأت المدارس تفعيل مجموعات الدعم المدرسى لطلاب المرحلة الثانوية، فى إطار تفعيل تنفيذ القرار الوزاري رقم 28 بتاريخ 1 /2 / 2023، وقامت بتجهيز قاعات للطلاب واختيار أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بالتدريس لهم بمجموعات الدعم.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن آلية الرقابة علي مجموعات الدعم المدرسى، حرصاً من الوزارة على توحيد الإجراءات وتحقيق الاشتراطات المالية، حيث نبهت الوزارة  الإدارات التعليمية، بسرعة تنفيذ ما جاء بالقرار الوزاري المنظم لمجموعات الدعم المدرسي، والتزام مديري الإدارات والمديريات التعليمية بتنفيذ آلية الرقابة على مجموعات الدعم، مع ضرورة التنبيه علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة لأبنائنا الطلاب.

إقبال الطلاب على مجموعات الدعم المدرسي
إقبال الطلاب على مجموعات الدعم المدرسي

 

مجموعات الدعم المدرسي في مدارس الجيزة
مجموعات الدعم المدرسي في مدارس الجيزة

 

مجموعات الدعم المدرسي في المدارس
مجموعات الدعم المدرسي في المدارس

 

مجموعات الدعم المدرسي
مجموعات الدعم المدرسي
 
مجموعات الدعم المدرسي في الجيزة
مجموعات الدعم المدرسي في الجيزة

 


مجموعات الدعم المدرسي

الثانوية العامة

الدروس الخصوصية

سناتر الدروس

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مجموعات الدعم بالمدارس

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الجيزة



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