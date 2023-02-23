تحرير 15 محضرا وإعدام جبنة وزبيب منتهية الصلاحية بحملة مكبرة فى المنتزه بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى المنتزه ثان في الإسكندرية، حملة مكبرة لمراقبة الأسواق، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في نطاق الحى، ورفع الإشغالات، التي أسفرت عن تحرير15 محضرا متنوعًا، ورفع 93 حالة إشغال طريق وإعدام جبنة حمراء وزبيب لانتهاء الصلاحية وتغير الخواص الطبيعية ،وذلك بناء على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء، بتكثيف الحملات استهدافا لتحقيق عنصر الانضباط، ومراقبة الأسواق حفاظاً على سلامة المواطنين.

ووجهت الدكتورة رباب مدني رئيس حي ثان المنتزة ، بحملة مكثفة ، للتصدي لظاهرة التلاعب بالأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وانطلقت الحملة من " اسكوت - شارع 12 اسكوت - شارع مصطفى كامل - شارع الصفا والمروة - شارع جمال عبد الناصر - شارع اطلس - شارع زاخر " ،حيث تم تغريم المحال التجارية والمنشآت المخالفة ، بعدد 15 محضرا وغرامات بقيمة 25 ألف جنيه كغرامات فورية للتعدى علي حرم الطريق العام من قبل المحال والمقاهى، بالإضافة للتحفظ على 93 حالة إشغال متنوعة، كما تم إغلاق محل مخالف.

كما رصدت الحملة مواد غذائية مختلفة الخواص الطبيعية ومنتهية الصلاحية، في إحدى المحال ، تم إعدام ما يقارب من 15 كيلو جبنة حمراء وزبيب ، وكانت المحاضر المخالفين 5محاضر تموينية. اتخاذ انذار حيال منشآت لم توفق الوضع البيئي ، مما يعرض العاملين لديها و المواطنين لمخاطر صحية ، و3محاضر لمنشآت أخري لم تلتزم بالاشترطات الواقية من مخاطر الحريق ، و ايضا اجراء 2محضر حيال منشآت لم تتخذ الاشتراطات الصحية .

بالإضافة إلى توجيه انذارات حيال 5منشآت ليس لديها ملفات للعاملين بها ، و تم إجراء 4محضر عدم وجود صيدلي مسؤول ، بالإضافة لاجراء محضر اخر للافتة مخالفة مما يعد مخالفة للقانون المنظم للصيدليات و اتخاذ إجراء 4 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين وعدد 6 محاضر لعدم الاعلان عن الأسعار،و ذلك حيال 10 منشآت مخالفة من خلال إدارة تموين المنتزة، ومدير إدارة تطوير الأسواق، وإدارة المتابعة بحي المنتزة ثان.

جاءت الحملة بتواجد إدارات الحي ،المتابعة الميدانية - اشغال الطريق - الرصد البيئي - شؤون البيئة - الإيرادات - العلاقات العامة و الاعلام - الكهرباء - رخص المحلات ، جهاز حماية المستهلك - صحة المنتزة - تموين المنتزة - مكتب العمل - شركة الصرف الصحي - شركة مياة الشرب - الإدارة العامة للرصد البيئي بالمحافظة - الإدارة العامة للمتابعة الميدانية بالمحافظة - شركة نهضة مصر، وتتوالي الحملات المكبرة، لتطبيق القانون بكل حزم حيال ما يتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين وتم واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفات.