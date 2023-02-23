بروتوكول تعاون لتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية بجنوب سيناء

جنوب سيناء_ ياسر عامر

وقع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، بروتوكول تعاون مع علاء الدين فاروق زكي رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، وذلك بمقر البنك الزراعي بالقاهرة.

وأشار محافظ جنوب سيناء ان البروتوكول بغرض تحقيق التنمية الشاملة المستدامة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في اطار مواصلة جهود تنفيذ المخطط العام للتنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني سيناء، وخاصة مشروعات التنمية الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء جنوب سيناء.

وقدم محافظ جنوب سيناء الشكر لرئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والعاملين به لجهودهم في مجال تحقيق التنمية الزراعية بجنوب سيناء.

ومن جانبه وعد رئيس البنك بتوفير عدد 1500 كوبون سلع ومواد غذائية لأبناء المحافظة خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي مارس 2023 وتوفير عجول وذبحها وتوزيعها علي المستحقين، بالاضافة لعقد لقاء توعوي بمدينة نويبع للشباب والفتيات،ودعم المرأة السيناوية بمشاريع يدوية بقروض ميسرة،

وفي ختام اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية واهدي محافظ جنوب سيناء نسخة من القرآن الكريم لرئيس مجلس إدارة البنك.