محافظ جنوب سيناء يبحث مع "سياحة النواب" والمستثمرين آليات التدفق السياحى

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

شارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في لقاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على، مع المستثمرين ورجال الأعمال بمدينة شرم الشيخ، والذي عقد بأحد الفنادق الكبرى بشرم الشيخ.

جاء ذلك ضمن فعاليات الزيارة الميدانية التي تجريها اللجنة لمحافظة جنوب سيناء، لبحث آليات زيادة التدفق السياحي لمصر.

وأوضحت النائبة نورا على، أن اللقاء يأتى بهدف الاستماع إلى مقترحاتهم وتوصياتهم بشأن المشاكل والعقبات التي تواجههم، وكذلك لزيادة استثماراتهم بالقطاع السياحى.

من جانبه أشاد المحافظ بدور اللجنة مثمنا زيارتها للمحافظة والاستماع لمشكلات المستثمرين في القطاع السياحي، مطالبا المستثمرين بضرورة تحديد مطالبهم وتسليمها للجنة، املا الخروج بتوصيات هامة تصب في صالح التدفق وزيادة الحركة السياحية الوافدة الي شرم الشيخ وباقي المدن والمقاصد السياحية بالمحافظة.

وتحدث المستثمرين عن مشاكلهم المختلفة منها الفوائد الكثيرة المستحقة عليهم لصالح الدولة، وكذلك تأخر إطلاق حملات التسويق للمدينة خاصة انها تتمتع ببنية سياحية عالية، والمطالبة باستثمار النجاح في مؤتمر تغير المناخ المنعقد في المدينة نوفمبر الماضي.

كما طالب المستثمرين بتأجيل تحصيل الديون لمدة عام أو عامين لتمكين المستثمرين من النهوض بالفنادق وبناء غرف جديدة والعمل على جذب أسواق جديدة.

ويضم الوفد كلا من النائبة نورا على رئيسية اللجنة، وأحمد الطيبي وكيل اللجنة، وأمانى الشعولى أمين سر اللجنة، كما يضم النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب أحمد إدريس، والنائب بهاء الدين أبو الحمد، والنائبة سحر عطية، والنائب سليمان عطيوى، والنائب عماد الدين الدرجلى والنائب محمد طه.

حضر اللقاء تامر مكرم رئيس جمعية مستثمري شرم الشيخ، والنائب جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ عن جنوب سيناء، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح، ومدير مطار شرم الشيخ الدولي، ومدير مكتب السياحة بجنوب سيناء، وعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين.



اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أثناء لقاء لجنة السياحة والطيران والمستثمرين



محافظ جنوب سيناء أثناء لقاء لجنة السياحة والطيران



محافظ جنوب سيناء أثناء لقاء لجنة السياحة والطيران