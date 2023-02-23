الرئيس الصينى يسخر كافة الجهود عقب حادث منجم الفحم شمالى البلاد

وأصدر الرئيس الصيني- وفقا لوكالة الأنباء الصينية، اليوم الخميس، التعليمات بعد الحادث، وحث على ضمان سلامة الأرواح والممتلكات والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي الشامل.

وحث على بذل الجهود؛ لتحديد سبب الحادث في أقرب وقت ممكن، ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عنه.

وأشار إلى أنه يتعين على جميع المناطق والإدارات ذات الصلة فحص جميع أنواع المخاطر والأخطار الكامنة وتصحيحها بحس من المسؤولية، وتعزيز تدابير الوقاية وضمان التنفيذ الصارم لتنسيق التنمية والسلامة بشكل أفضل.

وأرسلت وزارة إدارة الطوارئ الصينية فريق عمل إلى منطقة منغوليا الداخلية لتوجيه أعمال الإنقاذ، كما أن أعمال الإنقاذ في الموقع من قبل السلطات المحلية جارية.