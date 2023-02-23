افتتاح مهرجان السياحة والتذوق فى دورته الأولى تحت رعاية وزارة السياحة والآثار

كتب محمد أسعد

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، افتُتح، اليوم، مهرجان السياحة والتذوق فى دورته الأولى، وذلك ببرج القاهرة.

وأوضحت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، أنه يشارك فى المهرجان 21 عارضا يمثلون مطاعم من عدد من الدول العربية وهى مصر وليبيا وتونس والمغرب والجزائر والسعودية وفلسطين والأردن، بالإضافة إلى كندا، وذلك لعرض الثقافات المختلفة للطعام والأكلات التراثية والتقليدية. هذا بالإضافة إلى مشاركة عدد من سلاسل المطاعم العالمية.





كما سيتم خلال المهرجان تنظيم عدد من مسابقات الطهى لأشهر الأكلات والمطابخ العالمية من بينها مسابقة المطبخ المصرى.

وتأتى رعاية الوزارة لهذا المهرجان في إطار حرصها على الترويج لمنتج سياحة الطعام، ويعد هذا المهرجان فرصة لعرض العديد من الأكلات المصرية التي يتميز بها المطبخ المصرى.