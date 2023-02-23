اليوم السابع
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وزارة السياحة والآثار تشارك فى معرض Sports Expo 2023

الخميس، 23 فبراير 2023 01:56 م
وزارة السياحة والآثار تشارك فى معرض Sports Expo 2023 جناح الوزارة
كتب محمد أسعد

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تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي فى معرض Sports Expo 2023 الذى يُعقد بمركز "المنارة" للمؤتمرات بالقاهرة خلال الفترة من 22 حتى 25 فبراير الجارى، وذلك بجناح تبلغ مساحته 120 متر تم تصميمه بشكل عصري يتماشي مع هذا المعرض الرياضي وذلك بمشاركة غرفة الغوص والأنشطة البحرية والاتحاد المصرى للجولف.
 
وأوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن مشاركة الوزارة في هذا المعرض تأتي في إطار حرصها على المشاركة في الفعاليات المختلفة سواء الدولية أو التي تُقام بمصر للترويج للمقصد السياحي المصري وإبراز المنتجات والأنماط والمقومات السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها.
 
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كما تأتي مشاركة الوزارة أيضا  في إطار اهتمامها بالترويج لمنتج السياحة الرياضية والأنشطة الرياضية المختلفة التي يمكن ممارستها مثل رياضة الغوص والسنوركلينح والجولف وغيرها، لافتاً إلى أن منتج السياحة الرياضية يعد من المنتجات السياحية التي تلقى اهتمام الوزارة حيث يساهم في جذب مختلف الشرائح من السائحين ولاسيما الشباب.
 
وأضاف أنه تم تزويد جناح الوزارة بالأفلام الترويجية والمواد الدعائية عن المقصد السياحي المصري والأنماط السياحية المختلفة التي يمكن للسائح الاستمتاع بها خلال زيارته والتي من بينها السياحة الرياضية.
 
جدير بالذكر أن معرض (Sports Expo 2023) يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقد افتتحه، أمس، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحضور عدد من السادة الوزراء.
 
وقد شارك من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي،  محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية، وأحمد علي مدير عام المكاتب الخارجية، وعدد من ممثلي الإدارة العامة للمعارض والفعاليات.
 
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ويعد معرض (Sports Expo 2023) أكبر معرض رياضي عالمي يُقام على أرض مصر، ويشارك فيه مختلف الاتحادات الرياضية والكيانات الاقتصادية والمؤسسات ومُمثلو الصناعات والمستلزمات الرياضية ونخبة من الخبراء والمختصين والمعنيين بالرياضة المحلية والعالمية.
 
 
 

وزارة السياحة والآثار

السياحة في مصر

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