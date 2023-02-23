إنهاء خصومة بين عائلتين بسبب أسبقية التواجد فى سوق المواشى بالغربية

الغربية مصطفى عادل

نجحت لجنة المصالحات بمركز السنطة برئاسة العمدة راغب الشرقاوى عمدة قرية مسهلة، في إنهاء خصومة بين عائلتي "البيومي" و"الرشيدي"، على خلفية أسبقية التواجد في سوق المواشي بالسنطة، قام على إثرها طرف عائلة الرشيدي بالتعدي على الطرف الثاني، وقضت اللجنة بتغريم الطرف المدان بدفع 20 ألف جنيه للطرف الثانى، وانتهت بالصلح بينهما.

ترجع الواقعة ليوم السبت الماضى، بعد أن شهد سوق المواشي بالسنطة نشوب مشادة كلامية بين الطرفين على أسبقية التواجد في السوق وربط الأغنام، تطورت لتعدي طرف عائلة الرشيدي على الطرف الثاني، بكوب زجاجية، وأحدثوا به اصابات.

وعقدت لجنة المصالحات العرفية برئاسة العمدة راغب الشرقاوي، والعمدة سعد عوض، وعنتر قرطام والعمدة أيمن عبدالجواد عمدة شرانيس مركز قويسنا والعمدة إبراهيم عينر، وطرفي النزاع، واستمعت اللجنة لأقوال طرفى النزاع.

وانتهت اللجنة إلى تغريم الطرف المُدان بـ 20 ألف جنيه وتم تحرير محضر صلح بينهما، وتحديد 200 ألف جنيه شرط جزائي على من يخالف قرارات اللجنة.