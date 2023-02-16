تقديم الكفن ينهى خصومة ثأرية بين عائلتين فى زاوية بلتان بالقليوبية.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

نجحت الأجهزة الأمنية والقيادات السياسية في محافظة القليوبية، فى إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتى "الغندور" و"الخولي"، في زاوية بلتان مركز طوخ محافظة القليوبية، والتى راح ضحيتها شاب من عائلة الغندور.

شهدت مراسم تقديم الكفن والصلح حضور القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية بالمحافظة حيث تعود أحداث الواقعة إلى أقل من عام عندما لقى "حسن. إ . ف"، 19 عاما، سائق توك توك، مصرعه على يد "أحمد . ا"، المتهم في تلك الواقعة، وبعد تدخل لجان المصالحات تكللت المساعى بالصلح، وحضر مراسم الصلح عدد من أعضاء مجلس النواب وأبناء العائلتين وأهالى القرية والمركز.

وشهد الصلح في بدايته تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم وإلقاء خطبة من مندوب مديرية أوقاف القليوبية، وتم تقديم الكفن والعفو والصلح بين العائلتين.

وقدم أبناء القرية والعائلتين طرفي الصلح، التحية لكافة الجهود المبذولة من لجنة الصلح والقيادات الأمنية والدينية والشعبية والعمد والمشايخ من أبناء محافظة القليوبية، ومواصلتهم العمل بجدية لإتمام المصالحات فى جميع ربوع المحافظة.