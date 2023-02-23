إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل بصحراوى البحيرة

أصيب 8 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة نصف نقل بمركز وادى النطرون بالبحيرة، وكان مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين انقلاب سياره نصف نقل بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى عند الكيلو 80 اتجاه الإسكندرية.

أسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وهم :- محمد ف ع 28 سنة الهرم كدمات متفرقة بالجسم وأيمن م 47 سنة القاهرة كدمات متفرقة بالجسم وكريم ف م 29 سنة القاهرة كدمات متفرقة بالجسم، وياسر ا خ 45 سنة القاهرة كدمات متفرقة بالجسم ومحمد ع م س 46 سنة القاهرة كدمات متفرقة بالجسم وأحمد م م 32 سنة القاهرة كدمات متفرقة بالجسم مصطفي ح ع 32 سنة القاهرة كدمات متفرقة بالجسم وعماد الدين ا 56 سنة القاهره كدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون العام لاسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.