مصرع ربة منزل بعدما صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بكفر الدوار

البحيرة - ناصر جودة

لقيت سيدة مصرعها إثر إصطدامها بأحد القطارات بـ مدينة كفر الدوار بالبحيرة، كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين مصرع "'سكينة م.الـ 32 سنة مقيمة كفر الدوار - ربة منزل- بعدما صطدمها قطار خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بالقرب من مزلقان السعرانية بكفر الدوار أثناء عبورها الطريق.

وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.