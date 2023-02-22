اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 فبراير 2023 06:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مصرع ربة منزل بعدما صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بكفر الدوار

الأربعاء، 22 فبراير 2023 05:12 م
مصرع ربة منزل بعدما صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بكفر الدوار عجلات قطار - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقيت سيدة مصرعها إثر إصطدامها  بأحد القطارات بـ مدينة كفر الدوار بالبحيرة، كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة. 
 
وبالفحص تبين مصرع "'سكينة م.الـ 32 سنة مقيمة كفر الدوار - ربة منزل- بعدما صطدمها قطار خط سكة حديد القاهرة الإسكندرية بالقرب من مزلقان السعرانية بكفر الدوار أثناء عبورها الطريق.
 
 
وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة. 
 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث. 
 

مصرع سيدة

محافظة البحيرة

كفر الدوار

حادث قطار

حوادث البحيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة