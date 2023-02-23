إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالقنطرة شرق

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القنطرة شرق، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من بنزينة فرغلي بالقنطرة شرق بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة كلا علي عزت فهمي محمد23 عامًا مقيم عزبة الغطوس وإبراهيم رمضان إبراهيم 25 عام مقيم عزبة ناصر وحمادة ضاحي فهيم 17 عامًا مقيم نجع حمادى وشريف بائع مختار محمود 24 عامًا مقيم عزبة ناصر، وحمادة رمضان إبراهيم 33 عامًا مقيم عزبة الغطوس ومحمد عبده عبد الحليم 27 عامًا، وأحمد محمد عبد الحليم محمد

28 عامًا مقيم عزبة ناصر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيا، وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.