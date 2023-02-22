نائب محافظ الإسماعيلية يتابع مشروعات حياة كريمة في القنطرة شرق

الإسماعيلية- صبرى غانم

قام المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا بمركز ومدينة القنطرة شرق والبالغ عددها r قرى رئيسية 37 تابع.

جاء ذلك بحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق ومنسق مشروعات حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية ورؤساء قرى الأبطال والتقدم وجلبانة.

واستهل "عصام" جولته بتفقد كباري الهدى بمدخل قرية الأبطال الشمالي والجنوبي حيث بلغ نسبة التنفيذ 100٪ وموقف السيارات والبالغ مساحته 2500 متر مربع ويتكون من مكتبين إداري وأمن وساحات للسيارات وكافيتريا ودورات مياه وتندات بنسبة تنفيذ 90٪.

وتلا ذلك زيارة السوق التجاري لقرية الأبطال والمكون من مكتبين إداري وأمن ومحال تجارية وكافيتريا ودورات مياه وساحة انتظار للسيارات وبلغ نسبة التنفيذ 90٪.

وتفقد عصام محطة رفع المياه بقرية الأبطال والتي أوشكت على الانتهاء ومن ثم تشغيلها.

وخلال الجولة، تم تفقد مركز الشباب بقرية الأبطال بنسبة تنفيذ 100٪ والمعهد الديني بذات القرية إنشاء جديد بنسبة تنفيذ 35٪.

وفي قرية التقدم، تابع "عصام" مشروعات حياة كريمة من مجمع الخدمات بنسبة تنفيذ 100٪ ومحطة معالجة المياه بنسبة تنفيذ 51٪ والسوق التجاري بمساحة 2000متر مربع تقريبًا بنسبة تنفيذ 50٪ وموقف السيارات والذي يبلغ مساحته الإجمالية 1125 متر مربع بنسبة تنفيذ 95٪، ومركز تنمية الأسرة والطفولة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية بنسبة تنفيذ 97٪.

وفي قرية جلبانة، تفقد "عصام" مركز التأهيل الاجتماعي التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بنسبة تنفيذ 99٪ ومجمعي الخدمات والزراعي بنسب تنفيذ 100٪ ومركز الشباب بنسبة تنفيذ 100٪ ومحطة معالجة المياه بنسبة تنفيذ 100٪ والسوق التجاري وموقف السيارات بنسبة تنفيذ 30٪ ومدرسة السادات بنسبة تنفيذ 100٪.

وشدد "عصام" على سرعة الانتهاء من الأعمال في مشروعات حياة كريمة في التوقيتات والمواعيد المحددة لتسليمها.



جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)