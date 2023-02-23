إتاحة التقدم لمسابقة 30 ألف معلم اليوم عبر بوابة الوظائف الحكومية

كتب محمود طه حسين

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة التقديم لمسابقة تعيين 30 ألف معلم اليوم إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية، على أن يستمر التقدم حتى 9 مارس المقبل، وتعتبر مسابقة تعيين 30 ألف معلم ضمن خطة الحكومة للتعاقد مع 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، وانتهت الوزارة من إجراءات التعاقد مع الدفعة الأولى وتستهدف 30 ألف وظيفة، ويتم فتح باب التقدم اليوم للدفعة الثانية، وتستهدف أيضا 30 ألف خريج لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمدارس.

وحددت الوزارة احتياجاتها فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم 2023 ، وهى أن يكون الخريج إحدى الأقسام التالية بكليات التربية أو التربية النوعية وتشمل التخصصات تعليم أساسى وابتدائى ومعلم فصل.

وحددت الوزارة الشروط كالتالى:

- يجب ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تاديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل وألا يزيد من المتقدم عن 40 عاماً من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.

- أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى وأن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، على أن يجتاز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي وسداد مبلغ مقداره (24) جنيها (أربعة وعشرون جنيها فقط لا غير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلى بنك مصر - بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم أداء 9/450/781200 حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية بخلاف مصروفات الإيداع.

- أما عن المستندات المطلوبة على أن تكون جميعها أصلية ملونه بصيغة (PG) وصورة شخصية للمتقدم وبطاقة الرقم القومي سارية (وجهين)، وصحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال)، والمؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد، و الموقف من الخدمة العسكرية ذكور أو الخدمة العامة إناث وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي .

وذكرت الوزارة أنه لن يلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية، كما يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (JPG).