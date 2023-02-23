اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 فبراير 2023 07:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إتاحة التقدم لمسابقة 30 ألف معلم اليوم عبر بوابة الوظائف الحكومية

الخميس، 23 فبراير 2023 07:00 ص
إتاحة التقدم لمسابقة 30 ألف معلم اليوم عبر بوابة الوظائف الحكومية طلاب المدارس ـ أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة التقديم لمسابقة تعيين 30 ألف معلم اليوم إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية، على أن يستمر التقدم حتى 9 مارس المقبل، وتعتبر مسابقة تعيين 30 ألف معلم ضمن خطة الحكومة للتعاقد مع 150 ألف معلم على مدار 5 سنوات، وانتهت الوزارة من إجراءات التعاقد مع الدفعة الأولى وتستهدف 30 ألف وظيفة، ويتم فتح باب التقدم اليوم للدفعة الثانية، وتستهدف أيضا 30 ألف خريج لسد العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمدارس.
 
وحددت الوزارة احتياجاتها فى مسابقة تعيين 30 ألف معلم 2023، وهى أن يكون الخريج إحدى الأقسام التالية بكليات التربية أو التربية النوعية وتشمل التخصصات تعليم أساسى وابتدائى ومعلم فصل.
 
وحددت الوزارة الشروط كالتالى: 
 
- يجب ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تاديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل وألا يزيد من المتقدم عن 40 عاماً من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان.
 
- أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى وأن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة، على أن يجتاز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.
 
- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي وسداد مبلغ مقداره (24) جنيها (أربعة وعشرون جنيها فقط لا غير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية: (البنك الأهلى بنك مصر - بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم أداء 9/450/781200 حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية بخلاف مصروفات الإيداع.
 
- أما عن المستندات المطلوبة على أن تكون جميعها أصلية ملونه بصيغة (PG) وصورة شخصية للمتقدم وبطاقة الرقم القومي سارية (وجهين)، وصحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال)، والمؤهل الدراسي والمؤهل الأعلى إن وجد، و الموقف من الخدمة العسكرية ذكور أو الخدمة العامة إناث وشهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.
 
- إيصال الإيداع البنكي .
 
وذكرت الوزارة أنه لن يلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية، كما يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (JPG).

التربية والتعليم

التقدم لوظيفة معلم فصل

مسابقة 30 ألف معلم

مسابقة 30 ألف معلم جدد

اخبار مصر

التخصصات المطلوبة للتقديم لمسابقة 30 ألف معلم 2023

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

التخصصات المطلوبة للتقديم فى مسابقة 30 ألف معلم 2023.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 22 فبراير 2023 01:32 م

فتح باب التقدم إلكترونيا لمسابقة 30 ألف معلم 2023.. غدا

الأربعاء، 22 فبراير 2023 02:00 ص

تعليم الإسماعيلية تبحث استعدادات إجراءت تعيين المرشحين بمسابقة 30 ألف معلم

الأحد، 19 فبراير 2023 10:56 م

تعليم الجيزة توجه باستكمال مسوغات تعيين المقبولين بمسابقة 30 ألف معلم

السبت، 18 فبراير 2023 08:39 م

تفاصيل إعلان تعليم الجيزة أسماء المقبولين فى مسابقة 30 ألف معلم لرياض الأطفال

الأربعاء، 15 فبراير 2023 11:34 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة