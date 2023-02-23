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أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

الخميس، 23 فبراير 2023 10:26 ص
أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا جانب من الحادث
قنا صابر سعيد

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أصيب 14 شخصا، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل مساكن عمارات ساويرس في قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد ورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي أمام عمارات ساويرس في قنا.

 وأسفر الحادث عن إصابة: سعد الدين قط، وإبراهيم رفاعي، محمد عبد العزيز، رنيا رجب، جابر سيد أبو النصر، صابرين أبو زيد، علا شحات، عصام محمد، عاصم نور الدين، محمود عبد العزيز، عبد اللاه محمود، علي أبو زيد، وإبراهيم حداد، مقيمين في مركز أبوشت شمال محافظة قنا.
 

 تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج، فيما وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.



 

 


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