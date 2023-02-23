أزمة غذائية تضرب بريطانيا.. ومتاجر تقيد مبيعات الخضروات والفاكهة بسبب النقص

كتب محمد جمال

فرضت العديد من سلاسل المتاجر البريطانية قيودا على كمية بعض الفواكه والخضروات الطازجة التى يمكن للعملاء شراؤها وسط نقص يعزى إلى سوء الأحوال الجوية فى إسبانيا والمغرب، بحسب "سكاى نيوز".

وقالت إحدى شركات أكبر سلسلة بقالة فى المملكة المتحدة، إنها ستحدد مؤقتاً لكل عميل شراء ثلاثة عناصر لكل من الطماطم والفلفل والخيار.

أصبحت الرفوف الفارغة قضية سياسية، حيث ألقى معارضو قرار بريطانيا بمغادرة الاتحاد الأوروبى باللوم على البريكست فى نقص الفاكهة والخضروات.

لكن محللين متخصصين في هذا المجال قالوا إن السبب الرئيسي هو الأحوال الجوية السيئة التي تضر بالمحاصيل فى إسبانيا والمغرب، وهما اثنان من الموردين الرئيسيين للمملكة المتحدة للأغذية الطازجة فى الشتاء.

وتعرضت إسبانيا لطقس بارد بشكل غير عادى، كما ضربت المغرب أيضاً درجات حرارة باردة جداً في يناير، إضافة إلى إلغاء رحلات العبارات بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الشهر الماضى، وهذا يعنى شحن منتجات أقل إلى بريطانيا.

أيرلندا لديها أيضاً نقص فى بعض الخضروات الطازجة، وهى عضو فى الاتحاد الأوروبى، ولكن، مثل بريطانيا، هى جزيرة تسودها الأجواء الباردة، وتعتمد على الواردات الموسمية.

وقال أندرو أوبى، مدير الغذاء والاستدامة في اتحاد البيع بالتجزئة البريطاني، الذي يمثل متاجر المملكة المتحدة، إن ”الظروف الجوية الصعبة في جنوب أوروبا وشمال إفريقيا عطلت حصاد بعض الفواكه والخضروات بما في ذلك الطماطم والفلفل”.

وأضاف أوبى أنه من المتوقع أن يستمر هذا التعطل لـ”بضعة أسابيع”.

وذكر أن ”المتاجر بارعة فى إدارة مشكلات سلسلة التوريد وتعمل مع المزارعين لضمان حصول العملاء على مجموعة واسعة من المنتجات الطازجة”.