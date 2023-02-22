6 شهداء وعشرات المصابين برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مدينة نابلس

كتب - أحمد جمعة

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب عشرات آخرين برصاص الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أثناء اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، كما هدم الاحتلال منزلين في الضفة واعتقل 4 صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ غزة.

بدورها طالبت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية "بالتحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها".

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 71 آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامه مدينة نابلس، بعضهم إصاباتهم حرجة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنهم تعاملوا مع عشرات الإصابات بالرصاص في نابلس، إضافة إلى 250 إصابة بحالة اختناق.

وكان الهلال الأحمر ذكر في وقت سابق أن طواقمه نقلت مجموعة من الإصابات بالرصاص الحي إلى المشافي في المدينة، وبأن هناك العشرات من حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع يتم التعامل معها ميدانيا.

وأضاف أن قوات الاحتلال ما تزال تمنع الطواقم من الوصول إلى المكان مُحاصِرَة شابين مطلوبين وسط مدينة نابلس.

وكانت قد اقتحمت قوات خاصة منطقة السوق الشرقي بالمدينة وقامت بمحاصرة أحد المنازل وتبعها تعزيزات كبيرة من جيش الاحتلال، وأن اشتباكات مسلحة وقعت مع مقاومين فلسطينيين بالإضافة إلى سماع دوي انفجارات في المنطقة المحاصرة.