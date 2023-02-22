3 جراحات عاجلة تنقذ حياة 3 أشخاص بمستشفى بنها الجامعى

القليوبية - إبراهيم سالم

نجح فريق جراحي، بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي بمحافظة القليوبية، فى إنقاذ حياة 3 أشخاص بإجراء جراحات عاجلة وخطيرة لهم اليوم الأربعاء.

وجاءت الحالة الأولى، وهى عبارة عن عملية تقشير الرئة واستئصال الضلوع وإعادة بناء الجدار الصدرى لشاب كان يعانى من درن رئوي وصديد درني بالغشاء البللوري علي الجهة اليمني، وأدي إلي انكماش بالرئة وفشلت كل محاولات العلاج التحفظي فتم اللجوء لهذه العملية النادرة، وقام بإجراء العملية الدكتور أحمد محمود علي، والدكتور إبراهيم قصب، والدكتور محمد الجزار، وساعدهم، الأطباء الدكتورة نهي هلا، والدكتور محمد عمر، والدكتورة نها عبد القادر، وطبيب مقيم، سارة نبيل.

وأوضح المستشفى، أنه تعتبر هذه العملية من أكبر عمليات جراحة الصدر التى كانت تتم قديما لعلاج الحالات المزمنة من الدرن الرئوى المقاوم للأدوية، والحمد لله خرج المريض بسلامة الله وحفظه ويخضع للمتابعة بالعناية المركزة للقسم.

أما الحالة الثانية، فهي عملية إصلاح الصمام الثلاثي الشرفات لمريض شاب (متعافي من حقن متعدد بالوريد)، أدت إلى تجمعات صديدية علي الصمام وتكيسات صديدية بالرئتين والتهاب مزمن بأغشية القلب، ولا يستجيب للعلاج الدوائي، وقام بإجراء العملية الدكتور باسم مفرح، بمعاونة الأطباء الدكتورة نهي هلال والدكتور محمد عمر وطبيب مقيم إسراء أسعد، وبرغم عوامل الخطورة المتعددة ونقص نسبة الصفائح الدموية بالدم إلا أنه تم إجراء العملية بنجاح ومازال المريض يخضع للعلاج بالعناية المركزة بالقسم.

بينما الحالة الثالثة هي عملية استخراج جلطة بالأذين الأيمن لقلب طفل يبلغ من العمر 14 عام ويعاني من فشل كلوي مزمن ويخضع للغسيل الكلوي وبسبب مضاعفات الغسيل حدثت له هذه الجلطة في هذا المكان الصعب، حيث تم استخراجها بنجاح ويخضع المريض الآن لاستكمال المتابعة والعلاج بالعناية المركزة للقسم، وقام باجراء العملية الدكتور إبراهيم قصب، والدكتور يسري شاهين، بمعاونة الأطباء الدكتورة دينا عفيفي والدكتورة هبة أبو الخير والدكتور محمود عبد العظيم، والأطباء المقيمين فاطمة محمود ومحمد الخواجة.

وقدم رئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعي، الشكر لفريق التخدير الرائع بقيادة الدكتور أحمد أبو الغيط، والدكتورة أسماء فتح الباب، وطاقم التمريض بالقسم والعمليات.