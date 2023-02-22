تسليم مشروعات لـ151 مواطنا من مستفيدى تكافل وكرامة بالقليوبية ضمن برنامج فرصة

القليوبية إبراهيم سالم

سلم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، 151 مشروعا للمواطنين المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" بمركز شباب كفر شبين، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ضمن برنامج فرصة "مبادرة قرية بلا فقر"، حيث تم تسليم 11 مشروع ملابس، و44 مشروع ماشية، و7 مشروعات أغنام، و3 مشروعات ملابس ومفروشات، و2 مشروع مفروشات، و10 مشروعات ديب فريزر أفقي، و1 مشروع ديب فريزر عمودي، و2 مشروع اكسسوارات، و1 مشروع بلاستيكات، وذلك بهدف خلق فرص عمل للسيدات ومحاربة البطالة وتحقيق التمكين الاقتصادي لمستفيدي "تكافل وكرامة "، وتحويلهم إلى الإنتاج بتمليكهم أدوات الإنتاج التي تؤهلهم لإقامة مشروع صغير.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن هذا يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا والأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال توفير فرص عمل لحياة كريمة، وذلك بمشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظات.

وأكد الهجان، أن الإحتفالية تأتي تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ضمن برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي مبادرة "قرية بلا فقر" بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في احتفالية شهدتها قرية كفر شبين، بحضور أحمد غفران مدير العمليات الميدانية لبرنامج "فرصة"، وخالد عبد العليم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية، وخالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر، وعدد من قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة القليوبية ومنسقي المشروع.

وأضاف المحافظ، أن المشروعات التي تم تسليمها كدعم للمواطنين متنوعة لتلائم احتياجات البيئة المحلية من تربية الماشية والأغنام وتجارة البلاستيكات والمفروشات والملابس والأجهزة الكهربائية وغيرها، مع التأكيد على كونها مشروعات صديقة للبيئة في إطار الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن برنامج "فرصة" يدعم مشروعات التمكين الاقتصادي لأسر تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية لتوفير حياة كريمة لهم.

وأكد محافظ القليوبية، أن برنامج فرصة من البرامج الرائدة التي تعلي من قيمة العمل والإنتاج وتتصدى للاتكالية، بما يساهم في خروج الأسر الفقيرة من حالة العوز إلى حالة العمل والإنتاج، مشيرا إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لا تدخر جهداً في الوقوف بجانب الأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية وتقديم كافة سبل الدعم اللازم لها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني.

وثمن محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، الدور الرائد لوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية، وذلك من خلال حزمة المبادرات الاجتماعية وتقديم كافة المساعدات سواء كانت عينية أو مادية للأسر الأولى بالرعاية ومستفيدي تكافل وكرامة ولكافة الفئات ليس على مستوى القليوبية وحدها بل في جميع المحافظات، وذلك بدعم متواصل ورعاية كاملة من رئيس الجمهورية الذي يضع علي رأس الأولويات كافة الفئات المستحقة لتوفير حياة كريمة لهم.

وفى ذات السياق، أوضح منسق مشروع فرصة أن مبادرة "قرية بلا فقر"، تأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى الريف المصري بالمحافظات، حيث يتم من خلال برنامج "فرصة" تنفيذ قوافل التمكين الاقتصادي بـ10 محافظات كمرحلة أولى هي "القليوبية والدقهلية والغربية والشرقية والبحيرة والمنوفية أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط"، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة يتم خلالها تسليم 1500 مشروع لـ1500 أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية بتكلفة إجمالية قدرها 15 مليون جنيه، حيث يتم في كل محافظة تسليم 150 مشروع بواقع 10000 جنيه للمشروع الواحد.