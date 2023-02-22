27 مؤسسة تعليمية بدمياط تحصل على شهادة الاعتماد من هيئة ضمان جودة التعليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط عن اعتماد 27 مؤسسات تعليمية بمحافظة دمياط بالقرار رقم 222 بتاريخ 2/2/2023، 16 مؤسسة من خطة 2020/2021 وعدد 11 مؤسسة من خطة اعتماد المدارس للعام الدراسى 2021/2022 من إجمالى 67 مؤسسة وفى انتظار نتيجة عدد 47 لذات العام.

وهذه المؤسسات منهم 7 مؤسسات بإدارة دمياط هم عاطف شرف الدين الابتدائية المشتركة والشيخ عبد الله عامر الابتدائية والسلامونى الابتدائية وروضة الفاروق عمر بن الخطاب وروضة عز الدين الشامى ومدرسة صلاح الدين الرسمية للغات الإعدادية وروضة الشهيد محمد صابر السبع.

و2 مؤسسة بإدارة الزرقا روضة الشهيد عمر الشاذلى رياض اطفال وروضة على الدين.

و4 مؤسسات بإدارة الروضة مدرسة الروضة الرسمية للغات الابتدائية ومدرسة عوض خليل المشتركة الابتدائية والشهيد ماضى الابتدائية وورضة الشهيد أحمد عبد الباقى شلبى بالغوابين.

و2 مؤسسة بإدارة فارسكور مدرسة كفر أبو عظمة للتعليم الأساسى الإعدادية والطرحة الابتدائية المشتركة.

و3 مؤسسات بإدارة كفر سعد مدرسة السعيدية القبلية الإعدادية المشتركة وعزبة الابتدائية وكفر سعد الإعدادية بنات الإعدادية.

و3 مؤسسات بإدارة عزبة البرج مدرسة راس البر المشتركة الابتدائية ومدرسة الفنار المشتركة الابتدائية وروضة راس البر للغات.

و4 مؤسسات بإدارة دمياط الجديدة، روضة السيدة عائشة للتعليم الأساسى ومدرسة السيدة عائشة الإعدادية وروضة طيبة المتميزة لغات ومدرسة دمياط الجديدة المتميزة للغات الابتدائية.

و2 مؤسسات بإدارة السرو هى مدرسة السرو الإعدادية بنات والشهيد محمد عربانو بالسرو.

ويتوجه "على عبد الرؤوف" وكيل الوزارة، بخالص الشكر والتقدير للسادة وكيل المديرية ومديرى عموم المديرية ولفريق الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية وجميع من قدم الدعم لهذه المؤسسات لحصولها على شهادة ضمان الجودة والاعتماد، متمنيًا لهم دوام التقدم والتوفيق لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة فى اطار رؤية 2030

وأكد "عبد الرؤوف" أنه استمرارا لتقديم الدعم الفنى، سيتم زيارة عدد 13 مؤسسة من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد لعدد من خطة الاعتماد للعام الدراسى 2022/2023 يوم 27/2/2023 وهى بإدارة دمياط روضة التجريبية المطورة، وبإدارة الروضة روضة الشهيد محمد حسن عبد الله، وبإدارة دمياط الجديدة مدرسة الكفراوى الرسمية لغات الإعدادية وروضة معاذ بن جبل ومدرسة الباسل الخاصة الابتدائية وروضة حسب الكفراوى الرسمية للغات وروضة دمياط الجديدة المتميزة للغات، وبإدارة مدرسة فارسكور شرباص التعليم الأساسى الابتدائية، وبإدارة كفر البطيخ روضة ابو الخير عامر وبإدارة، كفر سعد مدرسة اللوزى الابتدائية والابراهيمية البحرية الإعدادية ومدرسة محمود سمير الابتدائية، وبإدارة عزبة البرج روضة الشاطئ.

تمنياتنا لهم بكل التوفيق، آملين فى زيادة الدعم لهم من جميع القيادات على مستوى المديرية والإدارات التعليمية.