محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الوحدة المحلية بعزبة البرج

دمياط - هيثم مراد

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، الأعمال الإنشائية لمبنى الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج وذلك خلال زيارتها الميدانية للموقع اليوم.

واطلعت محافظ دمياط، على الموقف التنفيذى للمشروع الذى يجرى على مساحة2457م2، ويتضمن انشاء مبنى متكامل بمساحة 1470متر مربع، كما تابعت محافظ دمياط أيضا مراحل المشروع والتي جاءت لتشمل 4 أدوار بالإضافة إلي إنشاء جراج خاص بالمبنى، فضلًا عن إقامة مخزن ومركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، والذي يجري تنفيذه من خلال هيئة الابنية التعليمية.

من جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة و المواصفات الخاصة بالمنشآت الحكومية، لافتة إلي أهمية تطبيق المشروع وتنفيذه وفق الخطة الموضوعة وكذلك وفق المواصفات الفنية المطلوبة، إضافة إلي تحقيق الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من تلك الأعمال.

وأضافت محافظ دمياط، أن المحافظة تشهد حاليا حزمة من المشروعات التنموية التي تهدف إلي الارتقاء بمستوي الخدمات داخل المحافظة، موضحة أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" جاءت على رأس تلك المشروعات التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

واوضحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن المحافظة نجحت في القضاء على العشوائيات من خلال تنفيذ تلك المشروعات والتي ساهمت في القضاء على المشاهد العشوائية داخل المحافظة. ، مؤكدة دعم الجهات التنفيذية لمشروعات التنمية التي تشهدها دمياط حاليا لتطوير خدماتها.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد شهدت اليوم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساويرس للتدريب، وذلك بعرض توفير التدريبات اللازمة البحارة على اليخوت من أجل تطوير العمل بهذا القطاع بما يضمن سلامة العاملين به، إضافة إلي توفير التدريبات اللازمة من أجل التعامل مع الأزمات وكذلك التصرف السليم خال وجود أية طوارئ.