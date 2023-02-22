اليوم السابع
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أكرم القصاص
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‫الرى تنظم ندوة توعية مائية بفرع المجلس القومى للمرأة فى المنيا

الأربعاء، 22 فبراير 2023 11:18 ص
‫الرى تنظم ندوة توعية مائية بفرع المجلس القومى للمرأة فى المنيا ‫الرى تنظم ندوة توعية مائية بفرع المجلس القومى للمرأة فى المنيا
كتبت أسماء نصار

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نظم فريق التوعية المائية بوزارة الموارد المائية والري، ندوة بفرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا، وذلك بحضور عضوات المجلس وعدد من منظمات المجتمع المدني وطالبات جامعة المنيا.
 
تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة المائية الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر.
 
وتم استعراض عدد من المشروعات القومية التي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الري بتنفيذها لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه ولا سيما مشروعات تأهيل وتبطين الترع والتحول الي أساليب الري الحديث.
 
‏‎كما تم التأكيد على استراتيجية الوزارة في مواجهة العجز المائى التعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء و السلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائية و توضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.
 
وأوصت الندوة بضرورة قيام السيدات بالمجلس القومي للمرأة بنشر التوعية المائية بين مواطني المحافظة وخاصة المرأة الريفية وربات البيوت.

الرى

القومى للمرأة

المياه

الحفاظ على المياه



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