يوم التأسيس.. 20 لقاء مهما خلال 9 سنوات تعكس عمق العلاقات المصرية السعودية

شيريهان المنيرى

علاقات مُتميزة تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية على كافة المستويات والأصعدة، وقد شهدت زخمًا استراتيجيًا خاص خلال السنوات الأخيرة، في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، وعراب رؤية المملكة 2030، الأمير محمد بن سلمان.



ويُشارك "اليوم السابع"؛ الأشقاء بالمملكة بمناسبة احتفالاتها بذكرى يوم التأسيس السعودي، اليوم الموافق 22 من فبراير الجاري، ذلك اليوم الذي يُمثل ذكرى مُتميزة لدى السعوديين قيادة وشعبًا، مستعرضًا 20 لقاءً مهمًا تم بين الرئيس السيسي وقادة المملكة خلال الـ9 سنوات الماضية، ما يعكس عمق العلاقات الثنائية، من خلال الانفوجراف الآتي:

9 ديسمبر 2022

الرئيس السيسي يزور السعودية للمشاركة فى القمة العربية الصينية.

16 يوليو 2022

الرئيس السيسي يزور السعودية للمشاركة في "قمة جدة للأمن والتنمية".

20 يونيو 2022

الأمير محمد بن سلمان يزور مصر، في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض.

8 مارس 2022

الرئيس السيسي يزور السعودية، والملك سلمان يعرب عن ترحيب السعودية قيادة وشعبًا مشيدًا بدور مصر المحوري فى المنطقة.

11 يونيو 2021

الأمير محمد بن سلمان يزور مصر، ويبحث الجانبان سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين.

30 مايو 2019

الرئيس السيسي يزور السعودية للمشاركة في القمة العربية الطارئة والقمة الإسلامية.

26 نوفمبر 2018

الأمير محمد بن سلمان يزور مصر، ويتم الاتفاق على تعظيم التنسيق المصري السعودي كدعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي.

14 ابريل 2018

الرئيس السيسي يزور السعودية للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ 29.

4 مارس 2018

الأمير محمد بن سلمان يزور مصر، ويتم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في مجالات مختلفة.

19 مايو 2017

الرئيس السيسي يزور السعودية للمشاركة في أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

23 ابريل2017

الرئيس السيسي يزور السعودية، ويبحث الجانبان أهمية تعزيز التعاون والتضامن العربي لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية .

7 ابريل 2016

العاهل السعودي يزور مصر، في إطار تفعيل "إعلان القاهرة".

11 نوفمبر 2015

الملك سلمان يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.

2 مايو 2015

الرئيس السيسي يزور السعودية، ويلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز ويبحثان أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لعدم السماح بالمساس بأمن البحر الأحمر.

1 مارس 2015

عقب تولي الملك سلمان مقاليد الحكم، عقد مع الرئيس السيسي جلسة مباحثات رسمية، جري خلالها التأكيد على عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيزها.

28 فبراير 2015

الرئيس السيسي يزور السعودية، ويلتقي الملك سلمان للتباحث حول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة العربية .

24 يناير 2015

الرئيس السيسي يزور السعودية على رأس وفد رفيع المستوى لتقديم واجب العزاء في وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

10 أغسطس 2014

الرئيس السيسي يزور السعودية، ويلتقي الملك الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، وعُقدت بينهما جلسة مباحثات تناولت مجمل الأحداث التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية .

20 يونيو 2014

الرئيس السيسي يستقبل الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله في زيارة رسمية إلى مصر.

8 يونيو 2014

نائب خادم الحرمين الشريفين في ذاك الوقت، الأمير سلمان بن عبد العزيز، يزو مصر لحضور حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي.









