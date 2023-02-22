اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الخارجية الأمريكى يؤكد حرص بلاده على عدم امتلاك إيران سلاح نووى

الأربعاء، 22 فبراير 2023 10:53 ص
وزير الخارجية الأمريكى يؤكد حرص بلاده على عدم امتلاك إيران سلاح نووى وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
أ.ش.أ

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، حرص بلاده على عدم امتلاك إيران سلاح نووي.

وقال بلينكن، في تصريحات صحفية، أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن "واشنطن ملتزمة بأمن إسرائيل في مواجهة أي تهديد لها من قبل إيران"، مشيرا إلى أن كل الخيارات باتت مطروحة على الطاولة.

وأكد بلينكن حرص واشنطن على عدم امتلاك إيران سلاح نووي أبدا، مشيرا إلى أن الرئيس جو بايدن قال إن "كل الخيارات باتت مطروحة على الطاولة لتحقيق ذلك".

وأشار إلى أن بلاده ستعمل على تعميق تعاونها وتنسيق الجهود مع الدول الأخرى للتعامل مع التحديات المتعددة التي ترفضها إيران، بما تحرزه من تقدم في تطوير برنامجها النووي، لافتا إلى أن خطة العمل الشاملة المُشتركة لم تعد مطروحة الآن على الطاولة.

 


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