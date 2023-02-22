مصرع ربة منزل إثر تناولها قرص حفظ الغلال فى القناطر الخيرية

لقيت ربة منزل مصرعها، إثر تناولها قرص حفظ الغلال، بسبب وجود خلافات زوجية، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، جري نقل الجثة لمستشفى الدمرداش بالقاهرة إلا أنها توفت أثناء محاولة إسعافها، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى الدمرداش بالقاهرة، يفيد استقبال ربة منزل مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص حفظ الغلال بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "د ع ح"، 38 سنة، ربة منزل، مصابة بحالة تسمم إثر تناولها قرص حفظ الغلال، على إثر خلافات زوجية بينها وبين زوجها، جرى نقلها على الفور لقسم السموم بمستشفى الدمرداش بالقاهرة، إلا أنها توفت أثناء محاولة إسعافها وتقديم العلاج اللازم، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وبسؤال زوج ووالدة المتوفاة أكدوا على وجود خلافات أسرية بين المتوفاة وزوجها، وعلى إثرها تناولت قرص حفظ الغلال وتوفت، وصرحت النيابة بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.