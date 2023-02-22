محافظ مطروح: نجحنا فى الرد على 98 %من شكاوى المواطنين

واستعرضت رجاء سالم مدير المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بالمحافظة جهود إدارة خدمة المواطنين خلال الفترة من 17 يناير، وحتى 22 فبراير الجارى من تقديم مساعدات وإعانات مالية شهرية ومساعدات علاج مع تكفل نفقات علاج بإجمالى مبلغ 366 ألف جنيه، استفاد منها عدد 481 مواطن من غير القادرين والأولى بالرعاية بالمحافظة، منها تكاليف علاج لعدد 29 حالة بمستشفيات داخل وخارج مطروح بتكلف 91,4 آلاف جنيه، بجانب الاستجابة وتلبية عدد 1772 من طلبات المواطنين على بوابة الشكاوى الموحدة لمجلس الوزراء، ومواقع التواصل الاجتماعى وشكاوى صفحة المركز التكنولوجى ومنظومة الشكاوى، من إجمالى 1806 شكوى بنسبة تنفيذ 98% من خلال الاستماع لشكاوى المواطنين كل مواطن على حدة حفاظا على خصوصية الشكوى وخاصة الحالات الانسانية، وذلك بحضور مسئولى الجهات المعنية.

ووجه محافظ مطروح خلال اللقاء لمديرية التضامن الاجتماعى باستمرار متابعة وصول كارت فيزا تكافل وكرامة الخاصة بمواطنة استجابة لشكواها من تأخر وصول الفيزا الخاصة بها وعدم وجود مورد رزق لإعانته على أعباء ومصاريف علاج زوجها وابنها المريض.

كما وافق محافظ مطروح على دراسة الموافقة على ندب أحد المدرسين إلى محافظة المنوفية نظرا لظروفه الأسرية الصعبة، كما كلف محافظ مطروح شركة المياه بالمحافظة باستمرار متابعة شكاوى المواطنين من نقص المياه وعدم وصولها بعدة مناطق خاصة أطراف الشبكات والاكثر ارتفاعا تأثرا بأعمال التوسعات الجارية بالطريق الدولى الساحلى، موجها ببذل المزيد من الجهود والتخفيف عن المواطنين مع الدفع بمزيد من سيارات المياه للتيسير على المواطنين.

كما وجه محافظ مطروح تشكيل لجنة للمعاينة على أرض الواقع لمشكلة أحد المواطنين من عدم وصول المياه بشارع 88 المتفرع من شارع المحطة رغم وصولها بالمناطق المحيطة والمجاورة مع العمل على إيجاد حلول جذرية لشكاوى المواطنين من ضعف وصول المياه وخاصة بالمناطق المرتفعة وأطراف الشبكات.

واستجابة لشكوى أهالى منطقة الكيلو 3 بمرسى مطروح، وجه محافظ مطروح بتسوية المنطقة لسوء حالة الطريق نظرا لأعمال الحفر والردم وهطول الأمطار الفترة الماضية للتيسير على المواطنين.

كما وجه محافظ مطروح بتوفير محول بطاقة 50 كيلو وات لتجمع عزبة اولاد جبريل بوادى الرمل، ودراسة إدراج خطة رصف كيلو متر طريق تجمع الزوينات 2 بقرية القطرانى ببرانى فى الخطة القادمة لجهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى وصب سقف مسجد أهلى بالتجمع وإنشاء آبار حصاد مياه للأهالى.

كما وجه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسراع فى أعمال الوصلات المنزلية بعدد من المناطق لإستكمال مد مرافق البنية التحتية الأخرى كالرصف والتليفونات والغاز وغيرها.

وشدد محافظ مطروح فى نهاية الاجتماع على ضرورة التعامل الفورى من كافة شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها والتعامل الفورى معها وخاصة فيما يخص القطاعات الخدمية كالمياه والكهرباء وأعمال البنية التحتية، وتفعيل دور المشاركات المجتمعية الفعالة بالتعاون مع جهود المحافظة لتوفير وتحسين جودة الخدمات بالمناطق المحرومة للتيسير على المواطنين.