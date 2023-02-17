محافظ مطروح يوجه بسرعة إنهاء توسعة شارع الثانوية ورفع الإشغالات

كتب -أحمد الزغبي

أدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صلاة الجمعة اليوم بمسجد التنعيم بمدينة مرسى مطروح يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف والعميد عمرو عبد المجيد رئيس المدينة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

تناولت خطبة الجمعة المصحوبة بلغة الاشارة ذكرى الإسراء والمعراج والدروس والعبر المستفادة ومنها الصبر والتوكل على الله، وان وراء كل محنة منحة ،وعقب الصلاة قدم محافظ مطروح واجب العزاء لجمعية الصم والبكم في وفاة سلامة بدر يادم رئيس مجلس إدارة الجمعية .

كما حرص محافظ مطروح ،على الاستماع لمطالب وشكاوى عدد من المواطنين والاستجابة السريعة لها مع التوجيه لرؤساء الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة لمتابعتها

، كما تفقد محافظ مطروح أعمال التوسعة والتطوير الجارية بشارع الثانوية امتداد منطقة الطبية ،الجارى تركيب أعمدة انارة بالحزيرة الوسطى مع توسعة الشارع في الاتجاهين واعادة الشيئ لأصله مع وضع طبقة رصف ،موجها بسرعة إنهاء الأعمال وافتتاحه منتصف الاسبوع القادم،كما وجه لشرطة المرافق بالمتابعة المستمرة وتكثيف الحملات لإزالة التعديات والاشغالات بالشارع ،وعلى الأرصفة مع تحرير المحاضر ضد اى مخالفات او تجاوزات.

وعلي صعيد آخر ،وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر لجمعية الهلال الأحمر المصرى فرع محافظة مطروح، لجهود المشاركة المجتمعية والانسانية الفاعلة لخدمة أهالي مطروح، خاصة مع تنظيم الهلال الأحمر للقافلة الطبية المجانية الشاملة بتخصصات "باطنة، أطفال، نساء، عظام، أنف وأذن وحنجرة، رمد" والتى استمرت على مدار 3 أيام من 13 لـ 15 فبراير في الوحدات الصحية بشمّاس، الزويدة، والمثاني لخدمة الاهالي هناك ،حيث تم الكشف على 370 حالة واستهدفت القافلة كذلك تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا والفحص الطبي وصرف الأدوية مجانًا وأنشطة الدعم النفسي الاجتماعي للنساء والأطفال.

وكان واصل فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، تقديم خدمات عاجلة وتنفيذ ندوات إرشادية وتوعوية، فضلا عن دعم للشباب والأسر بمشروعات عاجلة.

قال الدكتور مصطفى المالح رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر المصرى بشمال سيناء، إنه تم تقديم خدمات متنوعة، وإنه في ظل الاستجابة السريعة لفريق التدخل أثناء الطوارئ، تم التوجه لمنزل من بلاغ لوجود حريق تم عمل التقييم للوضع من خلال الفريق و رصد وتقديم الاحتياجات الأولية، و تم تقديم ذلك من خلال الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء.



جانب من جولة محافظ مطروح



جولة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح



جولة محافظ مطروح



