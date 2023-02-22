محافظ قنا يشارك فتاه كريمة النسب حفل زفافها

قنا صابر سعيد

شارك اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حفل زفاف إحدى فتيات كريمات النسب بمدينة قنا، وذلك فور تلقيه دعوة لحضور حفل الزفاف، جاء ذلك بحضور الشيخ ماهر على جبر، وكيل وزارة الاوقاف، وحسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى السابق، والدكتورة هدى السعدى، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، والنائبة نجلاء باخوم، عضو مجلس النواب، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

و قدم محافظ قنا، التهنئة للعروسين وأوصاهم بحسن المعاملة وأن يكونا مثالاً يحتذى به في المودة والرحمة ، داعيا الله عز وجل ان يبارك لهما وان يرزقهما الذرية الصالحة، كما حرص على تبادل الأحاديث الودية والتقاط الصور التذكارية مع العروسين، مؤكدا أن الدولة تسعى جاهدة إلى توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الاولى بالرعاية لتحقيق حياة أسرية كريمة لهن، بالاضافة إلي تقديم الدعم وتوفير مزيد من الرعاية والحماية المجتمعية لكافة أبناء مصر، وذلك تنفيذاً الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأعرب الداودى، عن شكره للقائمين على هذا الحفل من التنفيذيين و مؤسسات المجتمع المدني، لمساهمتهم في إدخال البهجة والسرور على نفوس وقلوب العروسين، مؤكدا أنه لن يتوانى لحظه في تلبية الدعوة بحضور حفل زفاف الفتيات اليتيمات وأن يكون وكيلا عنهن في عقد قرانهن.

وأبدى العروسين سعادتهما بحضور المحافظ حفل زفافهما، وإدخال الفرحة على قلب العروسين، بوصفه «راعيًا لجميع أبناء المحافظة»، حسب وصفهما.



جانب من الاحتفال (3)



جانب من الاحتفال (4)



جانب من الاحتفال (5)



جانب من الاحتفال (6)



جانب من الاحتفال (1)