محافظ الدقهلية يحيل 34 محضرا لمخالفات تموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع، لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة

وفي هذا الصدد قال محافظ الدقهلية، أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 34 محضرا بالمخالفات، بعدد من مراكز ومدن المحافظة ، وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات ، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها

ومن جانبه اوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن المنزلة و ميت غمر ونبروه و دكرنس والسنبلاوين ، وان المحاضر التي تم تحريرها عبارة عن 15 محاضر نقص وزن، و1 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، و1 محضر عدم وجود سجل تفتيش

و1محضر عدم قائمة بيانات، و2 محضر غلق بدون إذن رسمى، و2 محضر إثبات مبيعات وهمية، و1محضر عينه خبز غير مطابقة، و1 محضر سلع بدون بيانات و7محاضر عدم إعلان عن الاسعار، و1محضر بيع بأزيد من السعر الرسمى( سجائر) و1 محضر عمل اكازيون بدون تصريح، و1 محضر بيع أسطوانة غاز منزلى بأزيد من السعرالرسمى و تم التحفظ على 36 كجم زيت و40 علبة سجائر و2اسطوانة غاز وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين..

وفي ذات السياق استمرت حملات المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والاحياء، حيث تم متابعة تنفيذ اعمال اللجنة الخماسية بمركز ومدينة المنصورة باشراف ومتابعة رحاب المزين رئيس المركز والمدينة، وبنطاق حي غرب المنصورة باشراف ومتابعة المحاسب سيد النخيلي رئيس الحي، وبمركز ومدينة ميت غمر باشراف ومتابعة اللواء وجدي الجرواني رئيس المركز والمدينة، وتم تحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين

وأكد محافظ الدقهلية، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.