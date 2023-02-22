محافظ أسوان يلتقى وفد السفارة الصينية لزيادة التدفقات السياحية

وخلال اللقاء، أكد اللواء أشرف عطية، عمق العلاقات المصرية الصينية وإهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم وتقوية هذه العلاقات القائمة على الشراكة الاستراتيجية فى العديد من المجالات ، مرحبا بزيادة تدفقات السياحة الصينية وخاصة فى ظل تفرد أسوان بتنوع المنتج والأنماط السياحية المختلفة من السياحات الأثرية والبيئية والعلاجية والسفارى والصيد، بالإضافة إلى توافر مناخ الأمن والأمان.

وعرض محافظ أسوان المقومات الإقتصادية والمزايا النسبية لأسوان ولاسيما مع توافر إحتياطيات هائلة من الثروات التعدينية والمحجرية ، وتعدد مصادر الطاقة ، علاوة على البنية التحتية مما جعلها قاعدة جذب للشركات الصينية العاملة فى مجال إستخراج المواد الخام ، فضلا عن الموقع الجغرافى المتميز بقربها من الأسواق الإفريقية عبر الموانئ البرية والنهرية.

وأشار، إلى أنه جار التجهيز لإنشاء أكبر منطقة لوجستية عالمية بكركر على مساحة ٦٠٠ فدان ضمن مخطط عمرانى متكامل على مساحة ٨ آلاف فدان.

ومن جانبه أعرب رئيس الوفد الصينى عن إمتنانه لهذه الزيارة والتى أعطت له والوفد المرافق الفرصة كاملة للإطلاع على الأنماط السياحية المختلفة لأسوان ، بجانب تمتعها بالعديد من المقومات الاقتصاديةوالاستثمارية ، مع توافر قاعدة من البنية الأساسية لشبكات الطرق والموانئ والمطارات، وارتباط ذلك بالدول الإفريقية ، مشيداً بعظمة وعراقة الحضارة المصرية التى تتجسد على جدران المعابد التاريخية التى تمتلكها محافظة أسوان ،وفى نهاية اللقاء قام المحافظ بإهداء الوفد الصيني هديا تذكارية فرعونية تقديرا لروح التعاون بين الشعبين الصديقين.