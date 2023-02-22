قافلة الثقافة الكورية تزور الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

انطلقت اليوم فعاليات أول قافلة للثقافة الكورية خلال العام الجاري بـ محافظة الإسماعيلية وسط مشاركة جماهيرية كبيرة، واستضافت مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية القافلة الكورية حيث تم تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية التي أبرزت كافة مقومات الثقافة الكورية.

وتضمنت الفقرات التى قدمتها القافلة محاضرة للدكتورة آلاء فتحي، أستاذ بقسم اللغة الكورية بجامعة عين شمس حول الدراسة في كوريا والمنح الدراسية المقدمة من الحكومة الكورية وامتحان إجادة اللغة الكورية "توبيك"، بالإضافة إلى التعريف بقصة اختراع اللغة الكورية وأساسيات الأبجدية الكورية فضلاً عن ورشة الخط الكوري.

واستمتع المشاركون في القافلة بتجربة ارتداء الزي الكوري التقليدي "هانبوك" وتجربة الألعاب التقليدية الكورية فضلاً عن مشاهدة الفيلم الكوري "الغابة الصغيرة"، كما خاض المشاركون بحماس تحدي لعبة "دلجونا" من المسلسل الكوري الشهير "لعبة الحبار"، وفيها يتنافس المتسابقون على نحت الحلوى الشعبية "دلجونا" على شكل مظلة أو نجمة.

كما تضمنت القافلة معرض صور لفصول السنة في كوريا ومعرض لمجسمات أشهر الأطعمة الكورية فضلاً عن محاضرة ثقافية بعنوان "تاريخ كوريا من خلال الدراما الكورية".

ومن جانبه أعرب أوه سونج هو مدير المركز الثقافي، عن سعادته بتنظيم أول قافلة ثقافية كورية خلال العام الجاري مشيراً إلى أن المركز يستهدف تنظيم العديد من الفاعليات الثقافية في مختلف المحافظات المصرية بحيث تلبي مختلف الاهتمامات والشغف بمعرفة المزيد عن الثقافة الكورية.

وأكد مدير المركز الثقافي على دور التبادل الثقافي والإنساني بين البلدين في تعزيز العلاقات التعاونية بين البلدين في مختلف المجالات.