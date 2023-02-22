الإسماعيلية تبدأ خطوات إنشاء المقر الإداري للهيئة العامة للرعاية الصحية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تسلمت الشركة المنفذة لمبنى الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، موقع مبنى الصالون الأخضر سابقًا، لإعداده كمقر للهيئة، وذلك بحضور الدكتور أحمد البرعي مدير عام الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع الإسماعيلية، ومدير إدارة المشروعات الهندسية بالهيئة العامة للرعاية الصحية وممثل الهيئة العربية للتصنيع.

ومن المقرر بدء أعمال التطوير فور استلام الموقع، على أن ينتهي العمل في المشروع خلال 12 شهرًا هي مدة تنفيذ المشروع.

وكانت محافظة الإسماعيلية قد وقعت في يونيو الماضي بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، لإقامة مقر إقليمي لها بالمحافظة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك؛ لمنح الترخيص للهيئة العامة للرعاية الصحية بالانتفاع بمبنى الصالون الأخضر بمحافظة الإسماعيلية، ومساحته الإجمالية 1518م2 تقريبًا، والكائن في شارع الشيخ زايد التجاري بحي ثالث الإسماعيلية، ليكون المقر الإقليمي للهيئة، وذلك للإشراف على ضبط وتقديم الخدمات الصحية بالمحافظة، أو بمحافظات إقليم القناة وفقًا لما يقدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية.

يأتى ذلك حرصًا على نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية، وتثمينًا لجهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمحافظة، وبدعم اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية؛ لتوفير مقر إداري للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، وتأكيدًا على توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، نحو سرعة البدء في إنشاء وتطوير مبنى الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.





