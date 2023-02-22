اليوم السابع
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فتح مظاريف مزايدة تطوير الجامعة العمالية 27 فبراير المقبل.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 22 فبراير 2023 03:08 م
فتح مظاريف مزايدة تطوير الجامعة العمالية 27 فبراير المقبل.. اعرف التفاصيل خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد عمال مصر برئاسة محمد جبران
كتبت منال العيسوى

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يستعد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، لجلسة فتح المظاريف الخاصة بالمزايدة العلنية العامة بنظام المظروفين الفنى والمالى، للحصول على حق انتفاع واستغلال وإدارة وتشغيل المبانى، والفروع التعليمية للجامعة العمالية التابعة للاتحاد العام، للكيانات المتخصصة صاحبة الخبرة فى هذا المجال.

 

وخلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد، أن المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، جارى حاليا دراسة العروض المقدمة من الجهات المتخصصة لاختيار الافضل منها للتعاقد، من اجل تحقيق أكبر استفادة من الأصول التابعة وللنهوض بها، مشددا على أن مجلس الإدارة ماض بكل قوة للعمل على حسن استغلال جميع الأصول، التابعة لتوفير الموارد المالية اللازمة لتقوية المركز المالى لاتحاد العمال، وتقديم خدمات تليق بعراقة هذه المؤسسات.

 

وتأتى المزايدة العلنية العامة بنظام المظروفين الفنى والمالى، للحصول على حق انتفاع واستغلال وإدارة وتشغيل المبانى، والفروع التعليمية للجامعة العمالية التابعة للاتحاد العام، للكيانات المتخصصة صاحبة الخبرة فى هذا المجال، بنظام حق الانتفاع، لفترة محددة بشرط أن تتم أعمال التطوير ورفع الكفاءة والتحديث للمبان وكيان وأنشطة ومعدات الفروع التابعة للجامعة العمالية، وبعد ذلك سيتم نقل وإعادة التسليم لجميع المقومات المادية والمعنوية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر باعتبارها الجهة المالكة، طبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بذلك..

 

جدير بالذكر أن كراسة الشروط بدء الحصول عليها من مقر الاتحاد العام اعتبارا من يوم الأحد 5 فبراير الماضى مقابل مبلغ 20 ألف جنيه، لتطوير الجامعة العمالية تماشيا مع مساعى الدولة بتخريج عمالة فنية مدربة، على أعلى مستوى قادرة على استيعاب التطور التكنولوجى الهائل، وغزو جميع أسواق العمل فى الداخل أو الخارج.

 


الجامعة العمالية

اتحاد عمال مصر

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مجلس ادارة اتحاد العمال

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