مجلس إدارة "عمال مصر" يبحث التطوير الشامل لممتلكات الاتحاد العام بالمحافظات

أكد محمد جبران رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أنه ستشهد الفترة المقبلة أعمال تطوير شاملة، لكافة ممتلكات الاتحاد العام، مع عدم الإخلال بملكية هذه الكيانات للاتحاد، وخاصة الموجودة بالمحافظات من أجل تعظم أداء التنظيم النقابى على المستويين المحلى والخارجى، بهدف خدمة العمال والشعب المصرى.

وأوضح محمد جبران رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام، خلال اجتماع المجلس لمناقشة التقارير المتعلقة بأنشطة الاتحاد العام والمؤسسات التابعة، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الفاعلة تم اتخذها وخاصة فيما تتعلق بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، مشيرا إلى أنه جارى حاليا دراسة العروض المقدمة من الجهات المتخصصة لاختيار الأفضل منها للتعاقد.

وفى سياق متصل اكد جبران، أنه يتم اتخاذ عدد من الإجراءات أيضا المتعلقة بتنمية الموارد المالية، والانتهاء من إعادة إسناد إجراءات بيع أرض أسيوط لبنك القاهرة، وبالنسبة لقرية الأحلام السياحية فقال أنه يتم التشاور مع أحد المستثمرين لتأجير أجزاء منها، وإقامة أنشطة ترفيهية تتناسب مع المنطقة السياحية المتواجدة بها القرية، مع انعقاد ندوات تثقيفية داخل منشآت القرية خلال الأشهر المقبلة.

جدير بالذكر، أنه خلال الأيام الماضية التقى محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجورج بيروس الأمين العام لاتحاد عمال اليونانى، لبحث تقديم أوجه المساعدة والدعم للعمالة المصرية باليونان، والتى وصل عددها حوالى 60 ألف عامل يعملون بالصيد والزراعة، وكذلك تنظيم دورات تدريبية مشتركة لخدمة قضايا عمال بالبلدين، إضافة إلى تنسيق المواقف المشتركة على الساحة الدولية والإقليمية، وكذلك التعبير عن التضامن المشترك مع الشعبين السورى والتركي.