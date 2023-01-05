نائب رئيس اتحاد العمال: المشروعات التنموية بالصعيد ستقلل معدلات البطالة والهجرة

كتبت آية دعبس

أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر أن محافظات الصعيد شهدت منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي قيادة البلاد مشروعات قومية عملاقة وإنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية تؤكد إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات التي يواجهها صعيد مصر الذي عاني من التهميش لعقود طويلة، مؤكدا أن التنمية التي تحدث في محافظات الصعيد إعجاز بكل المقاييس.

وأشاد البدوي - في تصريحات اليوم الخميس - بحرص الرئيس على التواجد وسط المواطنين بشكل دائم في كافة المحافظات والاستماع إلى مشاكلهم مشيرا إلى أن الرئيس استطاع أن يغير الواقع في صعيد مصر من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة وضخ استثمارات في كافة المجالات فضلا عن رفع البنية التحتية لهذه المحافظات وتقديم الخدمات بجودة أفضل للمواطنيين.

وأوضح البدوى أن ثمار الجمهورية الجديدة تمتد إلى كل محافظات مصروالدولة حريصة على تنمية كل شبر مشيرا إلى خطة التى وضعتها القيادة السياسية المصرية لإحداث تنمية شاملة فى الصعيد، وزيادة مخصصات الاستثمار السنوية في الصعيد ،حيث أن ملامح الخطة تظهر بقوة من خلال الاتجاه نحو إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة، التى تستهدف الحكومة، منها إنشاء مئات المصانع الجديدة لأبناء الصعيد، ضمن خطة التنمية الصناعية الشاملة التى تمثل ركيزة أساسية لاستمرار معدلات النمو الإيجابية التى يشهدها القطاع الصناعى .