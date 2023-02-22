غلق حضانات للأطفال لمزاولة العمل بدون ترخيص فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية ، بتكثيف الحملات اليومية على جميع المنشآت والمحال التي تدار دون ترخيص، وذلك من خلال المراكز والأحياء والإدارات المعنية وتفعيلًا لقانون المحال العامة والشروط الخاصة بتراخيص المحال التجارية، بعدم جواز فتح محل تجاري دون ترخيص من المركز المختص وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.

وفى هذا الشأن نفذ حي ثالث بالإسماعيلية حملة مكبرة على المنشآت التي تدار بنطاق الحي لمراجعة التراخيص.

أسفرت الحملة عن إغلاق ثلاث محال للإدارة بدون ترخيص بعد التنبيه والإنذار، كما تم إغلاق "تشميع" ثلاث حضانات في نطاق الحي بناء على توجيهات إدارة الأمومة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية؛ لعدم ترخيص المكان والذي يتطلب رخصة لمزاولة النشاط لاستقبالهم أطفال من سن يوم وحتى 4 سنوات مع وجود بعض مخالفات تأسيس المكان ليناسب كونه حضانة وعدم توفيق الأوضاع.

وتستمر جهود الوحدات المحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضبط المخالفات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.