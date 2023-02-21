محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق ترعة المنايف.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية ، اليوم الثلاثاء، أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الأولى من طريق ترعة المنايف، والذي يربط بين طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي والسويس الإسماعيلية الزراعي.

وذلك بحضور الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، والمهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل ووكيل وزارة الموارد المائية والري واستشاري التخطيط المروري بالمحافظة ورئيسي مركز ومدينة الإسماعيلية وفايد، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ومن جانبه، أشار الشيمي إلى أن مديرية الطرق والنقل تقوم بأعمال تطوير وتوسعة الطريق من طريق السويس الصحراوي لطريق السويس الزراعي بإجمالي طول 8 كيلو مترات على ترعة السويس، والتي تشمل أعمال توسعة الطريق من 6-7 أمتار ليصبح بعرض 14 مترا (10 متر الأسفلت و4 متر أرصفة) بالإضافة إلى نقل مرافق الكهرباء ومياه الشرب والاتصالات بالكامل بطول الطريق علاوة على علاج أماكن الضعف بجسر الترعة قبل بدء أعمال توسعة وتطوير الطريق والحفاظ على جانبي الطريق من الانهيارات وذلك بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة.

وأضاف الشيمي أن أعمال التطوير بدأت منذ 40 يوما على أن يتم الانتهاء من الأعمال في 30 أغسطس القادم، مؤكدًا أن المديرية تقوم بتغيير خطوط مياه الشرب من الطريق الصحراوي حتى سرابيوم بخطوط 4 و8 بوصة، وتبلغ التكلفة التقديرية لأعمال تطوير المرحلة الأولى من الطريق 62 مليون جنيه.

وخلال الجولة، تفقد بشارة كوبري المشاة والذي تم إنشاؤه مؤخرًا، ووجه بشارة بضرورة إنارة كوبري المشاة إنارة كافية، بالإضافة إلى استبدال جميع الأعمدة المتهالكة بالطريق الجاري تطويره بأعمدة أخرى جديدة مع مراعاة إنارة الكتل السكانية والقرى المجاورة بشكل كاف مع متابعة صيانتها بشكل دوري.

وأكد بشارة، استكمال أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الثانية من الطريق والذي يربط بين طريق القاهرة بورسعيد الصحراوي إلى السويس الإسماعيلية الصحراوي بإجمالي طول 8 كم.

وأثناء الجولة، وجه بشارة بضرورة دهان جميع المطبات الصناعية بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي؛ وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.