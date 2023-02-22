اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 فبراير 2023 03:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط المتهمين بسرقة "حمير" لسلخها وبيع جلودها فى الشرقية

الأربعاء، 22 فبراير 2023 01:36 ص
ضبط المتهمين بسرقة "حمير" لسلخها وبيع جلودها فى الشرقية حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقب رصد الأجهزة الأمنية تداول خبر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (سرقة وذبح عدد من الدواب "حمير" من منازل إحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية).
 
بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة الشرقية) .
 
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقيامهم بسرقة عدد (6) من الدواب "حمير" من إحدى الأراضى الزراعية الكائنة بدائرة مركز شرطة الزقازيق وسلخها لبيع جلودها للأغراض الصناعية.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سرقة

الداخلية

حوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة