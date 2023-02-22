ضبط المتهمين بسرقة "حمير" لسلخها وبيع جلودها فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضي

عقب رصد الأجهزة الأمنية تداول خبر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (سرقة وذبح عدد من الدواب "حمير" من منازل إحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق ب الشرقية ).

بإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، مقيمين بمحافظة الشرقية) .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقيامهم بسرقة عدد (6) من الدواب "حمير" من إحدى الأراضى الزراعية الكائنة بدائرة مركز شرطة الزقازيق وسلخها لبيع جلودها للأغراض الصناعية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.